Kadınlar İran Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı: İdamları kaldırın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, İran’daki idamlara tepki göstermek amacıyla İran Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bıraktı.

Büyükelçilik önünde bir araya gelen kadınlar açıklama yapmak istedi ancak polis engel olmaya çalıştı.

MA’daki habere göre, polislere tepki gösteren kadınlar, İsrail Büyük Elçiliği önünde yapılan açıklamaları hatırlattı. Israr ve tepkilerine rağmen elçilik binasının önüne gitmelerine izin verilmeyen kadınlar, İran tarafından idam edilen kadınların fotoğraflarıyla polis kalkanlarının önünde açıklama yaptı.

“Erkek egemen rejimi protesto ediyoruz”

Açıklamada konuşan DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Tatlıgül Gül, şöyle dedi:

“23 Temmuz’da İran rejimi tarafından idam cezası verilen gazeteci Pexşan Azizi ve aktivist Şerife Muhammed için sesimizi yükseltmek, onların yalnız olmadığını ve mücadelenin her yerde sürdüğünü göstermek amacıyla toplandık. Pexşan Azizi tüm dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptığı mektubunda bizlere şöyle sesleniyor; ‘Şerife Muhammed ve ben ile idam sırasında bekleyen diğer kadınlar sadece özgür ve onurlu yaşam arayışı nedeniyle mahkum edilen ilk ve son kadınlar değiliz, olmayacağız. Ancak can verilmeden özgürlük de gerçekleşmez. Özgürlüğün bedeli ağırdır. Suçumuz Jin, jiyan, azadî’yi birleştirmektir’ demişti. Bu siyah çelenkle iki kadın yoldaşımızın cesaret, direniş ve haklı mücadelelerine karşı yürütülen, erkek egemen rejimi protesto ediyoruz.”

‘İdam cezalarını kaldırın’

“Bu tür cezaların insanlık onurunu zedelediğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Peşxan ve Şerife'nin sesi, buradan tüm dünyaya Jîna Emînî’nin direnişinde olduğu gibi ‘Jin, jiyan, azadî’ sloganıyla yayılacak. İran'da yaşanan bu zulme karşı sessiz kalmayın. Kadınların, Kürt halkının ve tüm mazlumların yanında durarak bu insanlık dışı uygulamalara karşı birlikte mücadele edelim. İran hükümetine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; bu bir cinayettir ve cinayetlere son verin. Uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstererek, Pexşan Azizi ve Şerife Muhammed hakkında verilmiş idam cezalarını kaldırın. Bu cezalara karşı durmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”

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(EMK)