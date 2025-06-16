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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 16:33
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 16:37
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Kadınlar hikâyelerini sanatla anlatıyor

Atölyeler, Defne Belediyesi’nin mekân desteğiyle; sergi süreci ise Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla desteklendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınlar hikâyelerini sanatla anlatıyor

6 Şubat depreminin ardından Hatay’da hayatlarını yeniden kurmaya çalışan kadınlar, bu kez hikâyelerini sanatla anlatıyor. “Kadınlar Hikâyelerini Anlatıyor” sergisi, 18 Haziran’da Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi’nde izleyicilerle buluşuyor.

Sergide, MaviKalem’in Hatay’da yürüttüğü “Kadınlar İşini Kuruyor” programına katılan; kendi işini kurarak hem ailesine hem de çevresine ilham olan beş kadının çalışmaları yer alıyor.


Her biri, beş farklı tema üzerine, 50x70 cm’lik resim kâğıtlarına hayat hikâyelerini resim, kolaj ve yazılı ifadelerle aktardı.

Bu atölyelerde sadece resim yapılmadı. Kadınlar bir araya geldi, hikâyelerini paylaştı, birbirini dinledi.
Sessizlikler kadar kahkahalar da vardı. Kimi zaman gözler doldu, sesler kısıldı, kimi zaman kalpler ışıldadı umutla renkler eklendi. Her tema, bir kadının içinden gelen sesle, yaşadıklarıyla ve hayalleriyle şekillendi.

İrlanda Büyükelçiliği tarafından fonlanan bu serginin açılışında İrlanda Büyükelçisi Sayın Clare Brosnan ve Büyükelçilik ekibi de yer alacak.

Proje, MaviKalem tarafından yürütülmüş ve İrlanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir.

Atölye çalışmaları, ressam ve heykeltıraş Meryem Tomak tarafından Hatay’da gerçekleştirildi.

Atölyeler, Defne Belediyesi’nin mekân desteğiyle; sergi süreci ise Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla desteklendi.

Detaylar

Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi

18 Haziran 2025, Çarşamba

Saat 18.00

📍 Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Gündüz Caddesi No:1, 31040 Antakya / Hatay

(Köprübaşı - eski müze binası)

Haber Yeri
İstanbul
kültür Kadın açıklaması Kadınlar Hikâyelerini Anlatıyor
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