Kadınlar, hangi ülkelerde evlilik öncesi soyadını kullanabiliyor?

Kadınların kimliklerini koruma ve eşit haklara sahip olma mücadelelerinde önemli adımlardan biri olan soyadı hakkı, hangi ülkelerde “eşitlik” ilkesi ile uygulanıyor? Hangi ülkelerde gözardı ediliyor?