Kadınlar Diyarbakır'dan seslendi: "Rojin Kabaiş'in ölümü aydınlatılsın"

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı ve Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde kadınlar 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in akıbetini sormak için bir araya geldi.

Basın açıklamasına birçok kadın örgütü, Rojin Kabaiş’in ailesi ve DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya’da katıldı. Dağkapı Meydanı’nda toplanan kadınlar ‘Jin Jiyan Azadi’, ‘Rojin Kabaiş’e ne oldu?’, ‘Kadın Cinayetleri politiktir’ sloganları attı.

Açıklamada konuşan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, “İntihar değil, şüpheli ölüm değil. Bu bir cinayettir. Rojin için adalet istiyorum" diye konuştu.

"2024 yılı şüpheli kadın ölümünün en yüksek olduğu yıl"

DAKAP adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Av. Raperin Akengin 2024 yılında katledilen kadınlara değinerek şöyle konuştu:

“Hala kadına ve çocuğa yönellik şiddet, cinayet haberleri gündemin ilk sıralarında yer almaya devam etmektedir. 2024 yılı yüzlerce şüpheli kadın ölümün ve yüzlerce kadın cinayetinin gerçekleştiği, yakınlarını kaybeden ailelerin adliyelerde hukuk mücadelesi verdiği bir yıl oldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformun verilerine göre 2024 yılı 394 kadının yaşamdan koparıldığı ve 2024 yılı en çok kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği yıl olmuştur. Verilere göre; Kadınların 226'sı evinde, 76'sı sokakta, 13'ü ıssız bir yerde, 13'ü kamusal alanda, 13'ü arabada, 10'u iş yerinde, 6'sı su ve kenarında, 5'i arazide, 4'ü otelde, 3'ü eğlence mekanında, 5'i bunlar dışında bir yerde öldürülmüş, 20 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir."

Kadınların yaşam hakkını savunmaktan, vazgeçmeyeceklerini belirten Akengin, "Dayanışmamızı büyütmek ve sesimizi duyurmak için bu mücadele ruhuna sahip herkesi kadınların hak ve adalet mücadelesinde omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Bilinsin ki; en büyük kazanım mücadelenin ardından gelen değişimdir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

*Raperin Akengin

"Kadın cinayetleri dosyaları yargı tarafından cezasız bırakılıyor"

Raperin Akengin’in ardından DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya söz aldı. Kaya, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine bakıldığında bunun bir kadın kırımı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Bunun en önemli sorumlusu bugün iktidarın kadınlara karşı sergilediği söylemleri ve politikalarıdır. Kadın cinayetleri dosyalarının yargı tarafından cezasız bırakılmasıdır. Tüm bu politikaların karşısından Kürt kadın ve feminist kadın hareketi olarak mücadele veriyoruz. Savcılık artık dosyaya dair aileye gereken bilgiyi vermeli ve bu durum bir an önce aydınlanmalıdır. Kadın cinayetlerinin bir diğer adı şüpheli kadın ölümüdür. Rojin Kabaiş'in de böyle kapatılmak istenen bir dosyaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğiz.”

"Kızımın sebebi yurt ve okuludur"

Açıklamada son olarak konuşan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, "Ben Rojin'i 21 yaşına kadar bin bir emekle büyüttüm bugüne getirdim. Van’a götürdüm bıraktım okuması için. Bir valiz dolusu hazırlığını yaptı gitti ama ne yazık ki Rojin'i orda katlettiler sahip de çıkmadılar" dedi.

"Kadına şiddete karşı en ağır cezayı vermeliler" diyen Nizamettin Kabaiş, şöyle konuştu:

"Kızım asla kendisine zarar vermez. Dosyayı bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Halk ve basın sahiplendiği için son dönemlerde intihar etti demeyip şüpheli ölüm demeye başladılar. Kızım öldürüldü ben onun vücudundaki darpları gördüm. Bu halk bunu kabul etmeyecek. Bu acıyı asla unutmayacağım en azından sebebini bilsem biraz da olsa acım hafifler. Sorularım cevaplanmayana kadar durmayacağım. Kızımın sebebi okul ve yurttur.”

Açıklama sloganların ardından sona erdi.

(ED)