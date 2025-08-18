ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 14:06
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 14:13
1 dk Okuma

Kadınlar Birlikte Güçlü’den eylem çağrısı: Eşit miras hakkı tartışmaya açılamaz!

Eylem, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Kadıköy’de Süreyya Operası önünde yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınlar Birlikte Güçlü’den eylem çağrısı: Eşit miras hakkı tartışmaya açılamaz!

Kadınlar Birlikte Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik ifadelerine karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Eylem, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Kadıköy’de Süreyya Operası önünde yapılacak.

Açıklamada eşit miras hakkının kadın hareketinin uzun yıllara dayanan mücadelesiyle kazanıldığının altı çizildi:

“Diyanet hutbeler aracılığıyla kadınların kazanılmış haklarına saldırıyor. Eşit miras hakkı, Medeni Kanun ve Anayasa ile güvence altındadır. Eşit miras hakkını tartışmaya açmak, kadınların eşit yurttaşlık hakkını tartışmaya açmak demektir.”

Kadınlar Birlikte Güçlü, tüm kadınları birlikte ses çıkarmaya çağırarak şu ifadeyi kullandı:

“Tüm kadınları ‘bunu aklınızdan bile geçirmeyin’ demek için bir arada olmaya çağırıyoruz.”

Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
15 Ağustos 2025
Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz
Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz
15 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Miras paylaşımı diyanet başkanlığı cuma hutbesi kadınlar birlikte güçlü
ilgili haberler
Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma
18 Ağustos 2025
/haber/bozdag-diyanetin-miras-hutbesini-savundu-dayatma-degil-hatirlatma-310520
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
15 Ağustos 2025
/haber/diyanetin-miras-hutbesine-tepki-artiyor-kadinlarin-esitlik-hakkina-acik-saldiri-310470
Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz
15 Ağustos 2025
/haber/diyanet-hutbesine-kadinlardan-tepki-miras-hakkimizdan-vazgecmiyoruz-310456
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
EŞİK: Eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz
20 Haziran 2025
/haber/esik-esit-miras-hakki-pazarlik-konusu-yapilamaz-308618
Miras paylaşımında değişikliğe kadınlardan tepki: Adalet değil, zorbalık
19 Haziran 2025
/haber/miras-paylasiminda-degisiklige-kadinlardan-tepki-adalet-degil-zorbalik-308595
Bir albümde iki miras: Tehlike altındaki kuşlar ve unutulmuş çalgılar
26 Mayıs 2025
/haber/bir-albumde-iki-miras-tehlike-altindaki-kuslar-ve-unutulmus-calgilar-307769
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma
18 Ağustos 2025
/haber/bozdag-diyanetin-miras-hutbesini-savundu-dayatma-degil-hatirlatma-310520
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
15 Ağustos 2025
/haber/diyanetin-miras-hutbesine-tepki-artiyor-kadinlarin-esitlik-hakkina-acik-saldiri-310470
Diyanet hutbesine kadınlardan tepki: Miras hakkımızdan vazgeçmiyoruz
15 Ağustos 2025
/haber/diyanet-hutbesine-kadinlardan-tepki-miras-hakkimizdan-vazgecmiyoruz-310456
İstanbul Barosu: Kadın mirasçılar hak kaybı yaşıyor
23 Haziran 2025
/haber/istanbul-barosu-kadin-mirascilar-hak-kaybi-yasiyor-308701
EŞİK: Eşit miras hakkı pazarlık konusu yapılamaz
20 Haziran 2025
/haber/esik-esit-miras-hakki-pazarlik-konusu-yapilamaz-308618
Miras paylaşımında değişikliğe kadınlardan tepki: Adalet değil, zorbalık
19 Haziran 2025
/haber/miras-paylasiminda-degisiklige-kadinlardan-tepki-adalet-degil-zorbalik-308595
Bir albümde iki miras: Tehlike altındaki kuşlar ve unutulmuş çalgılar
26 Mayıs 2025
/haber/bir-albumde-iki-miras-tehlike-altindaki-kuslar-ve-unutulmus-calgilar-307769
Sayfa Başına Git