Kadınlar Birlikte Güçlü’den eylem çağrısı: Eşit miras hakkı tartışmaya açılamaz!

Kadınlar Birlikte Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik ifadelerine karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Diyanet hutbeler aracılığıyla kadınların kazanılmış haklarına saldırıyor. Eşit miras hakkı, kadın hareketinin mücadelesi sonucu Medeni Kanun ve Anayasa ile güvence altındadır.— Kadınlar Birlikte Güçlü (@KBGuclu2) August 18, 2025
Tüm kadınları "bunu aklınızdan bile geçirmeyin" demek için bir arada olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/UP2MYXzZCX
Eylem, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Kadıköy’de Süreyya Operası önünde yapılacak.
Açıklamada eşit miras hakkının kadın hareketinin uzun yıllara dayanan mücadelesiyle kazanıldığının altı çizildi:
“Diyanet hutbeler aracılığıyla kadınların kazanılmış haklarına saldırıyor. Eşit miras hakkı, Medeni Kanun ve Anayasa ile güvence altındadır. Eşit miras hakkını tartışmaya açmak, kadınların eşit yurttaşlık hakkını tartışmaya açmak demektir.”
Kadınlar Birlikte Güçlü, tüm kadınları birlikte ses çıkarmaya çağırarak şu ifadeyi kullandı:
“Tüm kadınları ‘bunu aklınızdan bile geçirmeyin’ demek için bir arada olmaya çağırıyoruz.”
