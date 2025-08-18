Kadınlar Birlikte Güçlü’den eylem çağrısı: Eşit miras hakkı tartışmaya açılamaz!

Kadınlar Birlikte Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik ifadelerine karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Diyanet hutbeler aracılığıyla kadınların kazanılmış haklarına saldırıyor. Eşit miras hakkı, kadın hareketinin mücadelesi sonucu Medeni Kanun ve Anayasa ile güvence altındadır.



Tüm kadınları "bunu aklınızdan bile geçirmeyin" demek için bir arada olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/UP2MYXzZCX