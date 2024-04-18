Kadınlar Birlikte Güçlü: Seda ve Sibel’i serbest bırakın

Kadınlar Birlikte Güçlü’den kadınlar ve LGBTİ+’lar, Şakran Cezaevi’nde tutulan Kampüs Cadıları üyesi Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez’in serbest bırakılması için İstanbul Beyoğlu’ndaki Mor Dayanışma Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesine karşı İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 2 Nisan’da yaptığı eylemde gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez için dayanışma kampanyası da başlatılmıştı.

“Seda ve Sibel 16 gündür baskı, tehdit ve işkence altında”

Toplantıda, Kadınlar Birlikte Güçlü adına basına açıklamayı İrem Kayıkçı okudu. Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez’in hapishanede can güvenliklerinin sağlanmadığı, siyasi koğuşa geçme taleplerinin reddedildiği ve yönetim tarafından baskı, tehdit ve işkenceye uğradıkları belirten Kayıkçı, “2911 sayılı kanuna muhalefetten arkadaşlarımızı tutuklayan bu düzenin tam karşısındayız” dedi.

“Kadın mücadelesinden arkadaşlarımızın tutuklanması tesadüf değil”

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın 17 Nisan’da Seda ve Sibel’in tehdit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamaya ek olarak hukuksuz olmasına rağmen savcının odasından polislerin çıkmadığını ve avukatların itirazlarının yok sayıldığını öğrendiklerini söyleyen Kayıkçı, “Cezaevi müdürünün lezbiyenlerden ‘tecavüzcü’ olarak bahsettiği homofobik tehditlerini de hatırlattı. Kayıkçı, “İktidar tecavüzcüleri korurken ve LGBTİ+ nefretini körüklerken kadın mücadelesinden arkadaşlarımızın tutuklanması tesadüf değil” dedi.

LGBTİ+ fobik, kadın düşmanı politikalar karşısında örgütlü kadın mücadelesini büyütmekten vazgeçmeyeceklerini belirten Kayıkçı, “En temel haklarımızı kullanmamıza dahi tahammülü olmayan bu iktidara yanıtımızı evlerde, sokaklarda, hapishanelerde vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kayıkçı son olarak şunları söyledi:

“Örgütlü kadın mücadelemizin gücünü kırmak isteyenleri biliyoruz, görüyoruz! Ama onlar da bilsinler ki kayyumlara karşı mücadele etmekten ve faşist, LGBTİ+ fobik, kadın düşmanı politikalar karşısında örgütlü kadın mücadelemizi büyütmekten vazgeçmeyeceğiz! 2911 sayılı kanuna muhalefetten arkadaşlarımızı tutuklayan bu düzenin tam karşısındayız. Varlığımıza, gösteri ve protestolara katılmak gibi en temel haklarımızı kullanmamıza dahi tahammülü olmayan bu iktidara yanıtımızı evlerde, sokaklarda, hapishanelerde vermeye devam edeceğiz.”

“Van halkının iradesini savunmak suç değildir. Fakat hapishane yönetiminin, erkek devlet zihniyetinin yaptıkları suçtur! Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Seda ve Sibel'e Özgürlük!”

Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez için kampanya başlatıldı

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(NK/EMK)