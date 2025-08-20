ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 20:41
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 20:46
2 dk Okuma

Kadınlar Birlikte Güçlü: Eşit miras hakkımız tartışılamaz

Kadınlar, hutbede yer alan “Karşılıklı rıza olmadan yüce rabbimizin miras ölçüsünü değiştirmek, ilahi adalete aykırıdır” ifadelerine tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınlar Birlikte Güçlü: Eşit miras hakkımız tartışılamaz
Fotoğraf: Nur Kaya

Kadınlar Birlikte Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos’ta 90 bin camide okutulan hutbesine karşı bugün Kadıköy – Süreyya Sineması önü basın açıklaması yaptı. “Eşit miras hakkımız tartışılamaz” pankartıyla bir araya gelen kadınlar, Diyanet’i Anayasa ve Medeni Kanun’u hiçe saymakla suçladı.

“Hutbe kadınların emeğini yok sayıyor”

Kadınlar, hutbede yer alan “Karşılıklı rıza olmadan yüce rabbimizin miras ölçüsünü değiştirmek, ilahi adalete aykırıdır” ifadelerine tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Diyanet, Anayasa’nın eşitlik ilkesini ve Medeni Kanun’un kadın-erkek eşit miras hakkını yok sayıyor. Kadınların yıllarca görünmeyen emekleriyle oluşan birikimlere el koymayı meşrulaştırıyor, buna karşı çıkan kadınlara şiddet uygulanmasının da önünü açıyor. Ne emeğimizin ne de eşit miras hakkımızın gaspına izin veririz.”

“Diyanet, iktidarın propaganda aracı”

Diyanet’in hutbelerle toplum üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten kadınlar, “Bir gün kıyafetlerimizi hedef alıyor, bir gün LGBTİ+’ları hedef gösteriyor. Kadın düşmanlığını ve nefret söylemini camilerden yayıyor. Bu laik hukuk devletine aykırıdır” dedi.

“Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Kadınlar, hutbenin “iktidarın aile yılı politikalarının” bir parçası olduğunu vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilenler, kadınları şiddet gördükleri evlere geri gönderenler, kaç çocuk doğuracağımıza karışanlar bilsin ki; mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. On yıllar süren mücadelemizle kazandığımız haklardan, eşit, özgür ve şiddetsiz yaşam ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Kadınlar açıklamanın ardından sloganlarla eylemlerini sonlandırdı.

Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma
Bozdağ Diyanet’in miras hutbesini savundu: Dayatma değil, hatırlatma
18 Ağustos 2025
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
Diyanet’in “Miras” hutbesine tepki artıyor: Kadınların eşitlik hakkına açık saldırı
15 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Diyanet başkanı cuma hutbesi Miras paylaşımında değişiklik kadınlar birlikte güçlü
