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KADIN
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2024 16:32
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2024 16:40
2 dk Okuma

Kadınlar Beşiktaş’tan seslendi: Tesadüf değil erkek şiddeti

Kadın cinayetlerinin politik olduğu belirtilen açıklamada, kadın katillerinin sadece “sapıklar, cani ruhlular, uyuşturucu bağımlıları ya da psikolojisi bozuk olanlar” olmadığı ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, açık bir alanda bir grup insanın bir protesto veya farkındalık etkinliği düzenlediği görülüyor. Katılımcılar, arkada büyük mor bir pankart tutuyor. Pankart üzerinde, kadın cinayetlerine ve erkek şiddetine dikkat çeken ifadeler yer alıyor: "Kadınlar öldürülüyor, katil kim?", "Tesadüf değil, hep erkek!", "Kadın cinayetlerine karşı feministler." gibi mesajlar yazılmış. Pankartın önünde, yere dizilmiş siyah bloklar üzerine beyaz harflerle "KATİL KİM?" yazısı yer alıyor. Etkinlik alanında, arka planda ağaçlar, binalar ve bir kafeterya bulunuyor. Ortamda bir protesto havası hakim ve katılımcıların yoğunluğu mesajın önemine vurgu yapıyor. Bu tür etkinlikler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Fotoğraf: Jinnews

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, erkek şiddetine karşı İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda geniş katılımlı basın açıklaması yaptı.

Kadınlar, “Kadınlar öldürülüyor. Katil kim?” ve “Tesadüf değil, hep erkek” pankartı açtı.

JinNews'in haberine göre, ayrıca açıklamanın yapıldığı alana siyah renkli kare şeklinde kutular getirildi. Kutuların 4 yüzünde, erkeklerin öldürdüğü Jesca Nankabirwa, Özlem Güneş, Pelin Ceylan, Cansu Kaya, Tuba Erkol, Güler Subaşı, Sevda Kuş, Azra Gülendam Hayatoğlu’nun isimleri yazıldı.

Açıklamada, “Yaşasın feminist mücadelemiz”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun”, “Münferit değil erkek şiddeti”, “Boşanmayı değil, cinayeti engelle”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet”, “Trans cinayetleri politiktir”, “Susma haykır, translar vardır”, “Tesadüf değil, erkek şiddeti”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı. Basın metnini çok sayıda kadın bir paragraf okudu.

“Erkeklerin ne yaptıklarını konuşma zamanı”

Kadın cinayetlerinin politik olduğu belirtilen açıklamada, kadın katillerinin sadece “sapıklar, cani ruhlular, uyuşturucu bağımlıları ya da psikolojisi bozuk olanlar” olmadığı ifade edildi.

“Sıradan erkeklerin” de “ihtimal verilmeyecek” erkeklerinde katil olduğu vurgulanan açıklamada, “Biz bu katilleri tanıyoruz. Birkaçının isimlerini duvarlara, bu kutulara yazarak başladık. Herkese duyuracağız. Niçin mi duyuracağız? Çünkü bir kadın öldürüldüğünde sürekli kadınların ne yaptığını, nasıl hayatlar sürdüğünü, kaçta nerede olduğunu, kaç çocuğu olduğunu konuşuyoruz. Artık erkeklerin ne yaptıklarını konuşmanın zamanı. Kadınlara ne yaptıklarını, patriyarkanın sağladığı imkanlarla ne yaptıklarını” denildi.

Aile, toplum, yargı ve devletin fail erkekleri koruduğu ifade edilen açıklamada, kadın katillerinin her alanda olduğunun altı çizildi.

Açıklama şöyle:

“Ama etrafımızda bu korkunun üzerine hiçbir zaman düşünme mecburiyetinde kalmadan gücünü kadınlar üstünde pervasızca kullanan erkekler var. Kadınları aşağılamayı, aşağıladığının farkına varmayacak kadar doğallaştıran erkekler. Kadınlara yer bırakmayacak kadar hayatın her alanını kaplayan erkekler. Kadınların kendi yaşamlarına dair karar verme haklarını ellerinden alan erkekler. Belki dönüp kadın cinayetlerine ne kadar karşı olduğunu anlatacak olan erkekler. Ama her erkek bir kadını kendi eşiti görmediğinde, eşit davranmadığında, eşit olmamamızı normalleştirdiğinde kadın cinayetlerine giden yolu döşüyor. Bu sistemde ayrıcalıklarıyla pay sahibi oluyor. Biz de Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Grubu olarak, kadınları öldüren katilleri ve onları koruyan düzeni açığa çıkarmak ve ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bugün ve her gün. Yaşasın feminist mücadelemiz”

bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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