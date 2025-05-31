Kadınlar barış için yürüdü: Bizsiz bu iş olmaz

Diyarbakır'da kadın örgütleri tarafından ‘Toplumsal barış ve demokratik çözüm için kadınlar yürüyor’ sloganıyla yürüyüş yapıldı.

Türkiye'nin birçok yerinden Diyarbakır'a gelen kadınlar, Yenişehir ilçesindeki Şemse Allak Yaşam Parkı’nda toplandı.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinen Azad-TJA) çağrısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, daha sonra pankart ve dövizlerle Şemse Allak Yaşam Parkı’ndan Sur ilçesinde bulunan Ulucami'nin önüne kadar yürüdü.

"Barışı kadın diliyle haykırıyoruz"

Yürüyüş sonunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Niçin bir aradayız? Barışı kadın diliyle daha güçlü haykırmak için bir aradayız. Demokratik toplumun kadınlar açısından ne kadar önemli olduğunu ve bizsiz bu işin olamayacağını, barışın bir parçası olacağımızı ve olduğumuzu bir kez daha haykırmak için buradayız. Savaş şiddettir, militarist sistemin kendini gündelik hayatımızda yeniden yeniden üretmesidir. Çatışmanın zeminini örgütleyen erkek akıl kadına yönelik şiddeti her fırsatta ve her yerde sürekli yeniden üretmektedir” açıklamasında bulundu.

İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Tülay Hatimoğulları, devamında şunları söyledi:

"Biz kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülsün, 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde hayata geçirilsin’ dediğimizde bizlere bu savaş ve çatışma ortamında ‘terörist’ yaftası yapıştırdılar. Biz kadınlar bunları hiç zaman kabul etmedik bugün de kabul etmiyoruz. Kadınların parçası olmadığı barış kalıcı bir barış olmamıştır tarih boyunca. Biz kadınlar yıllar yılıdır verdiğimiz mücadele ile hem Kürt kadın hareketi hem Türkiye kadın hareketi birbiriyle dayanışarak, eylemini etkinliğini, aklını fikrini, barış pekspektifini bugüne kadar hep beraber öre geldik. Biz kadınlar bütün dünya duysun ki bu topraklarda barışı mutlaka ama mutlaka inşa edeceğiz.

"Kadınlar komisyonun parçası olmalı"

Kadınlar, parlamentoda oluşacak komisyonun ana parçası haline gelmelidir. Türkiye’nin bütün renklerinden kadınlar orada mutlaka ama mutlaka olmalıdır. Bu işin bir ayağı parlamento evet, ama asıl ve en önemli ayağı toplumun kendisidir. Barışı toplumsallaştırmak, demokratik bir toplumu hep beraber inşa etmek için bizler mücadelemizi, aklımızı, bilincimizi, ideolojimizi, perspektifimizi seferber etmeye hazırız."

(AB)