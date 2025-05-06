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KADIN
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2025 09:03
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2025 09:08
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Kadınlar Bahar Aksu için sokakta: Cezasızlık politikasına son verilsin

İstanbul Şişli’de Rüstem Elibol isimli erkeğin öldürdüğü Bahar Aksu için kadınlar sokaklara çıktı. Kadınlar, cinayetin münferit değil, sistematik olduğuna dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadınlar Bahar Aksu için sokakta: Cezasızlık politikasına son verilsin

İstanbul Şişli'de Kazım Orbay Caddesi’nde, boşandığı erkek Rüstem Elibol Bahar Aksu'yu önce kaçırmaya çalıştı, ardından öldürdü.  Aksu’nun ölümünün ardından Şişlili Kadınlar, “Güvenli ve özgür bir yaşam istiyoruz” diyerek sokağa çıktı.

Kadınlar saat 19.00’da Pangaltı Metro Durağı önünde bir araya gelerek, Aksu’nun hayatının elinden alındığı Kazım Orbay Caddesi’ne yürüdü. Cinayetin işlendiği sokakta yapılan basın açıklamasında kadınlar, Bahar Aksu’nun ölümünün bir istisna değil, erkek egemen düzenin ve cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

“Faili cesaretlendiren erkek adaletle nasıl güvende olacağız?”

Açıklamada, “Erkek adaletin cesaretlendirdiği bunca fail aramızdayken biz kadınlar nasıl güvende olacağız?” sorusu sorularak, kadınların hayatlarının sistemli biçimde tehlikeye atıldığına dikkat çekildi.

Kadınlar, yalnızca şiddet faillerine değil, onları koruyan ya da cezalandırmayan sisteme de tepki gösterdi. Polis şiddeti, yargıdaki "iyi hal" ve "tahrik" indirimleri, medyanın kadın cinayetlerini “kıskançlık krizi” gibi gerekçelerle normalleştirmesi eylemde açıkça kınandı.

“İktidar şiddeti görmezden geliyor”

Katledilen kadınlar için adalet arayan kadınlar, AKP-MHP iktidarını da hedef aldı. “İktidar, kadın cinayetlerine karşı sessiz kalıyor. Aileyi kutsayan politikalarla şiddeti perdelemeye çalışıyor” denilerek, siyasi iktidarın kadınlara yönelik şiddete karşı sorumluluktan kaçtığı vurgulandı.

“Bu sistem bizi susturamayacak!”

Eylemde, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, 6284 Sayılı Kanun’un etkin şekilde uygulanmaması ve kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açılması da protesto edildi. Kadınlar, “Bu sistem, bizleri itaatkâr kadınlar, susan eşler, muhtaç anneler yapmak istiyor. Ama biz susmuyoruz!” diyerek ses yükseltti.

“Bahar’ı da mücadelemizde yaşatacağız”

Açıklamanın sonunda kadınlar, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini yineledi:
“Şule Çet’ten Gülistan Doku’ya, Emine Bulut’tan Rabia Naz’a kadar her bir kadının hesabını sormaya devam edeceğiz. Bahar’ı da mücadelemizde yaşatacağız. Katiller hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacağız.”

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti ile mücadele kadın cinayeti Bahar Aksu
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