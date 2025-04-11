Kadınlar Ayvalık’tan seslendi: “Eylem, grev, boykot haktır, engellenemez”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kadın İnisiyatifi, Dikili Kadın Platformu, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması ve Altınoluk Kadın Platformu’nun çağrısıyla onlarca kadın, dün (10 Nisan) At Arabacılar Meydanı’nda bir araya geldi.

“Beyaz gömleğini giy, sen de gel” çağrısıyla meydanda toplanan kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sessiz bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kadınlar, “Tüm tutuklular serbest bırakılmalı”, “Çıplak arama cinsel tacizdir”, “Eylem, grev, boykot haktır”, “Çocuklarımıza dokunma”, “Hak, hukuk, adalet”, “Protesto anayasal haktır”, “Eğitim haktır, engellenemez”, “Alışmıyoruz, normalleşmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Ayvalık Perşembe Pazarı güzergâhında bulunan kaldırımda bir saat boyunca oturan kadınlar, “Çocuklarımızın hayallerini, umutlarını karartmayın; onları serbest bırakın” mesajını verdi.

Bir sonraki eylem 14 Nisan’da

Platformlar adına yapılan açıklamada bir sonraki eylemin 14 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te Burhaniye Sebze Pazarı girişinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Ayvalık’ta gençlerimiz için, onların özgürlüğü için beyaz giysilerimizle sessiz bir oturma eylemi yaptık. Aynı platformlar olarak bir sonraki eylemi 14 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te Burhaniye Sebze Pazarı girişinde yapacağız ve gençlerimiz serbest bırakılıncaya kadar Körfez’in her yerinde ses vermeye devam edeceğiz.”

Esnaf ve yurttaşların da destek verdiği sloganlarla yapılan yürüyüşün ardından eylem, Cumhuriyet Alanı’nda sonlandırıldı.

Kadınlardan mesajlar

Eyleme katılan bazı kadınların bianet’e yaptığı açıklamalar şöyle:

Emine: “Gençler serbest kalsın istiyorum. Geleceğimiz onlar. Eğitim hakları şu an ellerinden alındı. Vizeleri var, sınavlara giremiyorlar. Üç genç çocuğum var. Onları kendi çocuklarım gibi görerek bu eyleme katıldım.”

Meral: “Gençlerimiz gelecekleri için uğraşıyorlar. Direnenler kazanır. Direnin gençler, yanınızdayız.”

Angelika: “Almanım, Ayvalık’ta yaşıyorum. 19 Mart’tan bu yana sokaktayım. Hepsi siyasi tutuklu. Bırakılsınlar. Bu, insan hakları meselesi; politik sebeplerle yaşanıyor. Bu, uluslararası bir problem.”

Enise: “Gençler bir şey istiyor: Doğmuş olmanın ağırlığını insanca taşıyabilmek.”

Saniye: “Gençler, sakın yüreğinizi karartmayın. Arkanızdayız. Siz haklısınız ve her zaman haklı olacaksınız.”

Kadriye: “Umudumuz onlar. Yarınlarımız onlarla aydınlanacak.”

Hidar: “Tutukluların serbest kalmalarını istiyoruz.”

Piraye: “Gençler, yanınızdayız. Sizi özlemle bekliyoruz.”

Telli Işık: “Hak aramak ya da yapılanlara karşı çıkmak anayasal haktır. Bu anlamda gençlerin gözaltına alınması yanlış bir uygulamadır. Suçsuz yere çocuk yaşta cezaevinde olan Mazlum İçli’nin de yanındayız. Çünkü bu bir suç değil, haktır.”

Zeliha Dağlı: “Gençler geleceğimiz, umudumuz. İçeride olmaları korkunç bir şey. Gençlerden öğreniyoruz, onlar bize umut verdi. Gençken de mücadele içindeydik, şimdi bayrağı onlara devrediyoruz. Onların uyanışı hepimizi canlandırdı. Mücadeleye yeniden dahil etti. Teşekkür ediyorum.”

Ayfer Budak: “Gözaltındaki gençlerimize destek olmak için buradayım. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Onları yalnız bırakmayacağız.”

Zübeyde: “Benim gençliğimde de aynı şeyler yaşandı. 1980 kuşağını da cezaevlerine tıktılar, bedelleri çok ağır oldu. Onları yalnız bırakmak istemiyorum. O yüzden buradayım. 80 kuşağını harcadılar, şimdi onları harcatmayacağız.”

Hüsniye Ocak Acer: “Gençlerimiz için buradayız. Onları bir an önce yanımızda görmek istiyoruz.”

Sevim: “Hepimiz onların arkasındayız. Gençler, biz anneleriniz, kadınlar olarak yanınızdayız.”

Fatma: “Gençlere çok şey söylemek istiyorum. Yanlarındayız. Onlar için gereken her şeyi yapabiliriz.”

(Gİ/VC)