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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2023 08:59
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2023 09:15
3 dk Okuma

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Kadınlar Ayvalık’tan seslendi: Eşit bir yaşamı kuracak tükenmeyen gücümüz var

Kadınlar, "Haklarımız ve hayatlarımız için buradayız”, “soracak hesabımız, eşit ve özgür bir yaşamı kuracak tükenmeyen gücümüz var” dediler.

Gönül İlhan
Gönül İlhan

Gönül İlhan
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/26/kadinlar-ayvaliktan-seslendi-esit-ve-ozgur-bir-yasami-kuracak-tukenmeyen-gucumuz-var.jpg
Fotoğraf: Gönül İlhan

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Ayvalık 25 Kasım Kadın Platformunun çağrısıyla Cumhuriyet Alanında bir araya gelen kadınlar, erkek şiddetini protesto etti.

Kadınlar, "Haklarımız ve hayatlarımız için buradayız”, “soracak hesabımız, eşit ve özgür bir yaşamı kuracak tükenmeyen gücümüz var” dediler. 

"Eşit olduğumuzu söylemeye devam edeceğiz"

Açıklamada özetle şöyle denildi: 

“Ülkemizde son 10 yılda, 4 bin 197 kadın en yakınındaki erkekler tarafından katledildi. Bu cins kırımına göz yumanlar, bugün yine kürsülerden hamasi konuşmalar yapacaklar; kadınları sahiplenilmesi gereken varlıklar olarak gören zihniyetin kibirli sözleri yine kulaklarımızı tırmalayacak ama biz yılmadan, yorulmadan, eşit olduğumuzu söylemeye ve bunun için mücadeleye devam edeceğiz." 

“Kadını “ailenin” içine hapis ederek korumaya çalıştıklarını iddia edenler de biliyorlar ki; bu yılın Ekim ayında öldürülen kadınların yüzde 58’inin katili kocalarıydı ve bu kadınların yüzde 68’i evlerinde öldürüldü."

'Öfkemiz dinmiyor' 

“Erkek egemen sistemlerini sürdürebilmek için sadece kadınların değil, çocukların da bedenlerini, ruhlarını paramparça ediyorlar. Her geçen yıl giderek artan çocuk cinsel istismarını önlemek için hiçbir şey yapılmamasını aklımız almıyor! İsyanımız, öfkemiz dinmiyor! 

"Cinsel istismarcıları affedenlerle, çocukları cinsel obje olarak görüp karma eğitime karşı çıkanlarla aynı göğün altında yaşamaktan tarifsiz bir acı ve utanç duyuyoruz." 

'Anayasa'yı uygulamayanlar anayasa yapamaz'

“İstanbul Sözleşmesini bir gecede yürürlükten kaldıranlar, amacı kadınları ve çocukları şiddetten korumak olan 6284 sayılı Yasayı da aile düşmanı ilan ettiler. LGBTİ+ bireylerin eşit yurttaş olduğunu unutarak, onları düşmanlaştırarak, aile kurumunu yeniden düzenleme hevesiyle, eşit yurttaşlığın güvencesi olan Medeni Yasa’yı değiştirmek istiyorlar."

"Medeni Kanun’daki miras, boşanma, nafaka gibi haklarımızı ve Kanun’un eşitlikçi maddelerini yok etmek isteyenler işbirliği yapıyorlar. 

“Kadınlar ne giyip giyemeyeceğine, başını örtüp örtmeyeceğine, örtecekse nasıl örteceğine karar veremezmiş gibi, kadınların kıyafetine de devletin karar vermesini istiyorlar. Hatta bunu Anayasa yoluyla yapmaya çalışıyorlar. İran ve Afganistan’a özenenlere, kıyafetlerimizi kanunla belirlemek, evdeki erkek yetmezmiş gibi ne giydiğimize devleti de bekçi yapmak hevesinde olanlara sesleniyoruz: Mevcut yasaları, Anayasayı uygulamayanlar anayasa yapamaz!"

“Eşitlik karşıtlarına sesleniyoruz. Biz bu dünyanın, bu ülkenin, yarısıyız. Erkeklerin çıkardığı savaşlar için asker, neoliberal düzeniniz için ucuz işgücü doğurup büyütmemiz gibi beklentilerinize, dayatmalarınıza boyun eğmeyeceğiz."

"Biz kadınlar, savaşsız, şiddetsiz, eşit ve özgür dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Kadınların hayatıyla ilgili bakanlıklara kuş kadar bütçe ayrılırken, kadınlara “Erkeğinize hizmet edin, itaat edin” diyen kuruluşa milyarlarca lira kaynak aktardığınızın farkındayız." 

“Erkek şiddetine, sömürüye, baskılara, savaşlara karşı dünyanın dört bir yanında, özgürlük, eşitlik ve hak mücadelesi verirken hayatlarını kaybeden bütün kadınlara söz veriyoruz: soracak hesabımız, eşit ve özgür bir yaşamı kuracak tükenmeyen gücümüz var.” 

Kadınlardan iktidara: İtaat yok isyan var
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Kadınlardan iktidara: İtaat yok isyan var
25 Kasım 2023

(Gİ/EMK)

25 Kasım'a giderken 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü cinskırımı erkek şiddeti
Gönül İlhan
Gönül İlhan
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yayımlanmış Kitapları: "Bilmek Yetiyor" (Kavram Yayınlar), "Bizim Mahalle Tenekeli Mahalle" (Heyamola Yayınlar), "Kalbibahar" (Kibele Yayınlar),...

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yayımlanmış Kitapları: "Bilmek Yetiyor" (Kavram Yayınlar), "Bizim Mahalle Tenekeli Mahalle" (Heyamola Yayınlar), "Kalbibahar" (Kibele Yayınlar), "Bir Çift Kanat Bütün İstediğim" (Nota Bene Yayınları)

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