Kadınlar Atlası: Birlikte Dönüşmek Üzerine Feminist Bir Deneme 16 Ocak'ta Depo'da

Depo’da 17 Şubat’a kadar devam eden Kadınlar Atlası sergisi kapsamında 16 Ocak Salı 18:30’da gerçekleşecek olan konuşmada, Alaca Heyheyler (Arzu Yayıntaş, Güneş Terkol, Sevil Tunaboylu), kolektifin bir araya gelişini, serginin nasıl ortaya çıktığını, bir arada ama aynı zamanda birbirinden başka olma deneyimlerini ve ikinci kitaplarının içeriğini paylaşacak.

Çalışmalarıyla farklı feminist sergi yapma yöntemleri geliştiren ve izleyicinin sergiyle etkileşimine dair de yeni önermeler sunan kolektif, Kadınlar Atlası sergisinde metin ile imgeyi alışılmadık bir yorumla bir araya getirirken, ziyaretçilerini yazılmakta olan bir kitabın üretim sürecine de davet ediyor.

Alaca Heyheyler, “yaşayan bir sergi” olarak tanımladıkları Kadınlar Atlası’nın, izleyicinin katılımıyla dönüşecek bir kurguda olmasını arzuluyor.

Bu sebeple, Birlikte Dönüşmek Üzerine Feminist Bir Deneme’nin ikinci kısmı, katılımcıların sergiye dair deneyim ve önerilerine, ve kolektifin ikinci kitabı hakkındaki fikirlerine odaklanacak.

Konuşma Türkçe gerçekleştirilecek olup katılım için kayıt gerekmiyor.

Daha fazla bilgi için:

Alaca Heyheyler – Kadınlar Atlası

(EMK)