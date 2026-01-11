Kadınlar Ankara’da buluştu: Haklarımız, hayatlarımız ve özgürlüğümüz İçin buradayız

Türkiye ve Kürt illerinden yola çıkan kadınlar, Kadın Mitingi için Ankara’da buluştu. 60 farklı kadın kurumunun çağrısıyla düzenlenen mitingde, savaşa, şiddete ve eşitsizliğe karşı mücadele vurgusu öne çıktı.

“Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş”, “Haklarımız, hayatlarımız ve özgürlüğümüz için bir aradayız”şiarıyla gerçekleştirildi. Kadınlar, “Savaşa değil kadınlara bütçe”, “Jin, jiyan, azadî”, “Bijî berxwedana jinan”, “Jin şer naxwazin, aştiyê dixwazin” sloganlarıyla Tandoğan Meydanı’na yürüdü.

Mitinge çok sayıda kadın örgütü temsilcisinin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Binlerce kadın, ıslıklar ve zılgıtlar eşliğinde Tandoğan Meydanı’nı doldurdu.

MA'daki habere göre, program, üniversiteli genç kadınlardan oluşan Mor Gece grubunun müzik dinletisiyle başladı. Açılış konuşmasını ise 29 Ekim Derneği Başkanı Şenal Sarıhan yaptı.

Ardından yapılan ortak açıklama; Türkçe olarak KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, Kürtçe olarak Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Rojda Bedia Akkaya, Arapça olarak ise Esma Kaşram okudu.

Açıklamada, kadınların şiddet, yoksulluk ve eşitsizlik karşısında bir araya geldiği vurgulandı. İktidarın kadınlara sessizlik ve kabulleniş dayattığı belirtilerek şöyle denildi:

“Geçen yıl kadınlara ‘aile paketleri’ sundular. Bu yıla ise şiddet faillerini, tecavüzcüleri ve kadın katillerini cesaretlendiren düzenlemelerle girdik. Cezasızlık öldürür. Cezasızlık şiddeti büyütür. Cezasızlık, kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde gasp edilmesidir.”

Kadınların, korunmadıkları ve başvuruları dikkate alınmadığı için öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, çok sayıda kadın ölümünün “şüpheli” denilerek dosyalardan düşürüldüğüne dikkat çekildi.

Kadınların koruma taleplerine rağmen öldürüldüğüne işaret edilerek, bunun bir ihmal değil devletin sorumluluğu olduğu belirtildi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması eleştirilerek şöyle denildi:

“Kadınları korumakla yükümlü mekanizmalar bilinçli biçimde devre dışı bırakılıyor. Anayasa yok sayılıyor, uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımız gasp ediliyor. Yargı, iktidarın bir aparatı haline getiriliyor.”

Kadın emeği

Kadın emeğini değersizleştiren politikalara karşı güvenceli iş ve güvenceli yaşam talebi dile getirildi. Kadın yoksulluğunun derinleştiği, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı belirtilerek şu talepler sıralandı:

“Bakım emeği kadınların kaderi değildir. Kreş haktır. Sosyal destek haktır. Güvenceli iş haktır. Yoksulluğu yönetmeyi değil, ortadan kaldırmayı talep ediyoruz.”

Dilovası’nda yaşanan iş cinayetleri hatırlatılarak, kadın ve çocuk emeğini hiçe sayan düzene karşı mücadele çağrısı yapıldı. KHK’lerle işsiz bırakılan kadınların yaşamlarını yeniden kurma hakkı da vurgulandı.

“Savaşlara sessiz kalmayacağız”

Kadınlar, barış içinde bir arada yaşama taleplerini yükselterek, Halep’te yaşanan katliamlara ve bölgesel savaş politikalarına da tepki gösterdi:

“Bu savaşa, emperyalizme hayır diyoruz. Daha fazla sivilin, kadının ve çocuğun yaşamını yitirmesine karşı ses çıkarıyoruz. Filistinli kadınlara selam olsun. Mülteci kadınlarla yan yanayız.”

Açıklamaların ardından miting, Bandista grubunun konseriyle devam etti. Kadınların sloganları ve zılgıtları eşliğinde miting coşkulu bir şekilde sona erdi.

