Kadınlar Ankara’da barış, demokrasi ve eşitliği konuşuyor

“Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansı, Ankara’da başladı.

Yaklaşık iki aylık hazırlığın ardından düzenlenen konferans için gazeteci, yazar, akademisyen, siyasetçi ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 80 kadın çağrı yaptı. Buluşmaya 500’den fazla kadının katılması bekleniyor.

31 Ekim-1 Kasım tarihlerindeki konferansta kadınların kendi gündemleri ve sorunlarının yanı sıra barış, adalet, demokrasi, eşit yurttaşlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve örgütlenme özgürlüğü ele alınacak.

Konferans, müzisyen İlkay Akkaya’nın dinletisiyle başladı. İlk oturumun başlığı “Özgürlükler, demokrasi, adalet ve eşit yurttaşlık” olarak belirlendi.

Oturumda Gültan Kışanak, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden Feride Eralp, Zeynep Altıok Akatlı, Hidayet Şefkatli Tuksal ve siyaset bilimci Füsun Üstel konuşacak.

Bugün toplumsal cinsiyet ve özgürlükler konuşulacak

Konferansın bugünkü programı, “Kapitalizme ve sömürüye karşı emek mücadelesini konuşuyoruz” başlıklı forumla devam edecek.

Günün son oturumunda ise “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük mücadelesini konuşuyoruz” başlığı altında katılımcılar bir araya gelecek. İlk gün programı saat 18.30’daki kapanışla sona erecek.

Kadınlar barışı nasıl tanımlıyor: “Yan yanayız, geleceği konuşuyoruz”

Yarın barış, siyaset ve ekoloji gündemde

Konferansın ikinci günü, “Barışın siyasal sorumluluğu; demokratik çözüm, Meclis ve siyasi partiler” başlıklı oturumla başlayacak.

Oturumda CHP’den Gökçe Gökçen, DEM Parti’den Pervin Buldan ve Yeni Yol’dan Sema Silkin Ün konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci günün öğleden sonraki bölümünde “Doğanın ve yaşamın özgürleştirilmesi mücadelesini konuşuyoruz” başlıklı forum düzenlenecek.

Konferans, “Barış ve adalet mücadelesini konuşuyoruz” başlıklı son forumun ardından saat 18.30’da sona erecek.

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın mesajı da konferansta okunacak.

Konferans sonunda ortak bir sonuç bildirgesi yayımlanması planlanmıyor. Organizatörler bunun yerine kadınların sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini birlikte tartışmasını amaçlıyor.

(NÖ)