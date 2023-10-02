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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 14:34
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 14:42
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YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Kadınlar, 3 Ekim’de Meclis’te

EŞİK'ten kadınlar, kadın vekillerle buluşacak, kadınların dayanışmasını ve ortak mücadelesini bir kez daha paylaşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/kadinlar-3-ekimde-mecliste.jpg

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadınların eğitim hakkından çalışma hakkına, sanat yapmasından spor yapmasına kadar tüm haklarına açıkça yoğun saldırıların olduğu bir süreçte Meclis’in fiili açılış gününde Meclis’te olacak.

EŞİK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya bir kez daha hatırlatacak. Herkesi kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek olmaya çağıracak. Kadınlar kadın vekillerle buluşarak kadınların dayanışmasını ve ortak mücadelesini bir kez daha gösterecek.”

Kadınların 3 Ekim TBMM Programı:

09.30’da TBMM Dikmen Kapısı'nda buluşarak içeri giriş.

11.00’de Tüm muhalefet partilerinden kadın milletvekillerin katılımıyla TBMM basın odasında basın toplantısı.

11.30 ya da 12.00’da Tüm muhalefet partilerinden kadın vekillerin Türkiye’nin dört bir yanından gelerek TBMM bahçesinde bekleyen kadınlarla buluşması.

Kadınların vekilleri ve parti gruplarını ziyareti.

15.00'de kadın milletvekilleri salondan, kadınlar locadan TBMM Genel Kurulu’na katılım.

Genel Kurul’dan sonra TBMM bahçesinde, günün değerlendirilmesi için katılacak vekiller, basın ve kadınlar olarak kısa bir değerlendirme.

(EMK)

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