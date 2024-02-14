Kadınlar 14 Şubat’ta “Eşitlik yoksa aşk da yok” dedi

İstanbul’da kadınlar her yıl olduğu gibi, bu 14 Şubat'ta da "eşitlik olmadan aşk olmaz" diyerek sokaktaydı.

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+lar, “Şiddet dolu aşkınız, kutsal aileniz sizin olsun” ve “Altınların ardında katliam var” yazılı pankartlar açtı.

Eylemde 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yanı sıra Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’in işlettiği Çöpler Altın Madeni’ndeki yığın liç alanında yaşanan çökmeye de tepki gösterildi.

İstanbul'da Çalık Holding önünde eylem: "İliç ölüm madeni kapatılsın"

“Bu iktidar da bu düzen de öldürüyor”

Kadınlar Birlikte Güçlü adına okunan açıklamada İliç altın madeninde yaşananlara dikkat çekildi:

“14 Şubat’ta her sene olduğu gibi bugün de şiddet dolu aşklara, içine hapsedildiğimiz kutsal ailelere isyanımızı dile getirmek için buluşacaktık fakat dün Erzincan’da Çöpler Altın Madeni’nde milyonlarca ton zehirli toprağın kaydığını, 9 işçinin ise göçük altında kaldığını öğrendik. Daha önce de siyanür sızıntısı olduğu bilinirken uzmanlar tarafından defalarca kapatılma çağrısı yapılan, işçilerin güvensiz olduğunu söylediği maden kapatılmadı, bağlı olduğu Anagold Madencilik’in ruhsatı iptal edilmedi, bu da yetmezmiş gibi bizler gün geçtikçe yoksullaşırken Anagold’un vergi borçları silindi.”

Dünyada çıkarılan altının yüzde 50'den fazlasının kuyumculuk, mücevherat sektöründe kullanıldığının belirtildiği açıklamada, “Madencileri öldüren, doğada dönülmez hasarlar bırakan altın madenlerinin sahipleri kâr ederken, her sevgililer gününde televizyonlar, billboardlar, altın, mücevher reklamlarıyla dolup taşıyor. Bu iktidar da bu düzen de her gün işçileri, kadınları, doğayı katlediyor, hepsine de kader diyor, fıtrat diyor” denildi.

ERKEK ŞİDDETİ 2023 bianet erkek şiddeti videosu yayında

“Sevgililer gününüze kanmamızı beklemeyin”

Açıklamada, 5 Ocak 2020 tarihinde Dersim'de kaybedilen ve hala akıbeti belli olmayan Gülistan Doku'nun üniversite arkadaşı 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeninin birkaç gün önce Hasankeyf Barajı'nda bulunduğunun hatırlatılarak şöyle denildi:

“Gerekli arama kurtarma çalışmaları, Rojvelat kaybolduktan günler sonra, kamuoyu baskısıyla yapılmaya başlandı. Bu coğrafyada her gün şüpheli kadın ölümlerinin haberini alırken bizden toz pembe reklamlarınıza, sevgililer gününüze kanmamızı beklemeyin.”

Batman'da üç gündür kayıp olan Rojvelat Kızmaz'ın cesedi Hasankeyf'te bulundu

“Makbul aşkla uzlaşmıyoruz”

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bölgede hala barınma sorunu, gıda, temiz su gibi en temel ihtiyaçlar karşılanmadığına dikkat çeken kadınlar, “İktidar müjde veriyor ‘deprem bölgesinde evlenmek isteyen gençlerimize maddi destek’ diyerek! Biz bu klişelerinize sığmıyoruz, kalıplarınıza uymuyoruz. Makbul aşkla uzlaşmıyoruz” dedi.

Aşk adı altında psikolojik, cinsel, fiziksel, ekonomik şiddetin meşrulaştırıldığının belirtildiği açıklamada, “Pek çok kadın; sevgilisinin, kocasının baskıcı sınırlandırmalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu ilişkilere mahkum olmadığımızı biliyoruz, ‘Eşitlik yoksa aşk da yok’ haykırışımız dinmeyecek” ifadeleri kullanıldı.

8 MART'A GİDERKEN Şiddetin içindeki erkeklik...

“Biz hayatı istiyoruz”

“Erkek yargınız, erkek medyanız, erkek iktidar iyi duysun” diyen kadınlar, şu sözlerle açıklamayı sonlandırıldı:

“Makbul kadın değilim, değiliz, olmayacağız! Haddimizi aşıyoruz haddinizi bildiriyoruz. Şiddet dolu aşkınız da kutsal aileniz de sizin olsun, biz hayatı istiyoruz!”

(NK/VC)