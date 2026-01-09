Kadınlar 10 Ocak’ta Ankara’da: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz

Kadın örgütleri, feminist kolektifler ve sivil toplum kuruluşları, kadınların yaşam hakkına ve kazanımlarına yönelik saldırılara karşı ses yükseltmek amacıyla 10 Ocak Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda (Anadolu Meydanı) buluşacak.

Türkiye’nin farklı kentlerinden yapılan çağrılarla mitingin saat 12.00’da başlaması bekleniyor.

Mitingde, erkek şiddetinin süreklilik kazanması, yasal koruma mekanizmalarının işletilmemesi ve eşitsizliği derinleştiren politikalar; öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Örgüt ve kurumlar, buluşmanın kadınların yalnızca taleplerini dile getirdiği bir eylem değil, aynı zamanda hayatlarına ve haklarına sahip çıkma iradesinin bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Bir araya gelen kadın örgütleri, özellikle Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yarattığı sonuçlara ve 6284 sayılı Kanun’un uygulanmamasına dikkat çekerken, mitingin son yıllarda derinleşen hak ihlallerine karşı yükselen itirazın sokakta görünür hâle gelmesi açısından kritik bir eşik olduğunu belirtti.

Kadın Mitingi Bileşenleri’nde yer alan kurumlar ise şöyle: 2021 Tüm Emekli Sen, 29 Ekim Kadınları Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu Kadın Meclisi, Alevi Kültür Dernekleri, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi, ASMMMO Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Mobbing Komisyonu, Ayrımcılık ile Mücadele ve Eşitlik Derneği, Başkent Gönüllüleri Derneği, Dokunma Derneği, Dünya Kadın Yürüyüşü, Eşit Yaşam Derneği, Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Engelli Hakları Federasyonu, Hacı Bektaş Derneği, Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Çalışmaları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın ve Mücadele Derneği, KAOS-GL, KASAİD, (Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği), KESK Kadın Meclisi, Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadın Meclisi, Seyranbağları Semt Meclisi, Sol Feminist Hareket, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, TJA, Türk Kadınlar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Uçan Süpürge Vakfı, Yenimahalle Kent Konseyi Kadın Meclisi.

