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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2024 18:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2024 18:12
1 dk Okuma

'Kadının soyadı' düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı

Düzenleme kadınların tek başına bekarlık soy adını kullanmasının önüne geçiyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Kadının soyadı' düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı
Fotoğraf: Canva

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 9. Yargı Paketi’nde yer alan kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin geri çekildiğini açıkladı.

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Söz konusu düzenlemeyle kadının evlenmeden önceki soyadını ancak kocasının soyadıyla birlikte kullanabilmesi öngörülüyordu.

Başarır, “İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soy ismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir” dedi.

Şöyle devam etti: “Ben grubuma, milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına çok teşekkür ediyorum."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/meral-danis-bestastan-akpli-kadin-vekillere-soyadi-duzenlemesi-cagrisi-297629
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