'Kadının soyadı' düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 9. Yargı Paketi’nde yer alan kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin geri çekildiğini açıkladı.

Kadınlar, hangi ülkelerde evlilik öncesi soyadını kullanabiliyor?

Söz konusu düzenlemeyle kadının evlenmeden önceki soyadını ancak kocasının soyadıyla birlikte kullanabilmesi öngörülüyordu.

Başarır, “İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soy ismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir” dedi.

Şöyle devam etti: “Ben grubuma, milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına çok teşekkür ediyorum."

9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları

9. YARGI PAKETİ Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma

(EMK)