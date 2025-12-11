Kadının İnsan Hakları İçin Uluslararası Feminist Buluşma 13–14 Aralık’ta İstanbul’da

Kadının İnsan Hakları Derneği olarak, KİHEP’in (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) “Kadının İnsan Hakları: Feminist Grup Çalışmalarında Uluslararası Deneyimler – Yerel Örgütlenmenin Desteklenmesinde Feminist Yöntemler” konferansını 13–14 Aralık’ta İstanbul’da yapıyor.

İki gün sürecek konferans feminist grup çalışması yöntemlerinden yasal okuryazarlığa, yerel örgütlenme deneyimlerinden uluslararası feminist pratiklere kadar geniş bir yelpazede oturumlara ev sahipliği yapacak.

Ortadoğu, Güney Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan kadın örgütleri, araştırmacılar ve aktivistler deneyimlerini paylaşarak ortak bir tartışma zemini yaratacak.

Kayıt fotmu: https://forms.gle/1emNGU8L5viv5eKT6

PROGRAM 13 Aralık, Cumartesi 09.00 – 10.00 Kayıt 10.00 – 11.00 Açılış Konuşmaları Pınar İlkkaracan, Kadının İnsan Hakları Derneği Mabel Bianco, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer Dolunay Uğur, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Bölge Ofisi 11.00 – 11.45 Dünyadan Örnekler: Feminist Örgütlenme Sussan Tahmasebi, FEMENA - Ortadoğu ve Asya Anuradha Chatterji, CREA - Güney Asya Sharon Eryenyu, Akina Mama wa Afrika - Afrika 11.45 – 12.00 Ara 12.00 – 13.15 Türkiye’den Kadın ve Feminist Örgütlenme Örnekleri Hülya Gülbahar, Eşitlik için Kadın Platformu Bahar Yalçın, Kadın Koalisyonu Yalnız Yürümeyeceksin Evrim Gürenin, İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü 13.15 – 14.15 Öğle Molası 14.15 – 15.30 Feminist Grup Çalışması Örnekleri Hale Çelebi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı - Türkiye Deniz Özkor, Türkiye Aile Planlaması Vakfı - Türkiye Prabha Nagaraja, TARSHI - Hindistan Lamees Azar, Takatoat - Ürdün Inas Miloud, Twiza Rising - Libya 15.30 – 15.45 Ara 15.45 – 17.00 Kapanış

Hareket Atölyesi 14 Aralık, Pazar 09.00 – 10.00 Kayıt 10.00 – 11.15 Feminist Grup Çalışmalarının Yerelleşmesi Sandy Aly, Barah Aman - Mısır Seher Gündoğan, İzmir Kadın Dayanışma Derneği - Türkiye Merve Karabulut, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - Türkiye Yasemin Kotan, Konyaaltı Belediyesi - Türkiye Doğuş Derya, Feminist Milletvekili - Kuzey Kıbrıs 11.15 – 11.30 Ara 11.30 – 13.00 KİHEP’in 30 Yılı Duygu Dokuz, Kadının İnsan Hakları Derneği

Nigar Etizer Karacık, Kadının İnsan Hakları Derneği Deniz Hayat Han Şenay Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13.00– 14.00 Öğle Molası 14.00 – 15.15 Kurumlarda Kadının İnsan Hakları Eğitimleri ve Yerel Örgütlenmeler Mürüvvet Yılmaz, Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube Ayla Erdoğan, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Zeynep Batur, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi ve Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi Şule Sepin İçli, Umudun Kadınları Dergisi Derya Alparslan, Günebakan Kadın Derneği 15.15 – 15.30 Ara 15.30 – 17.00 KİHEP’li Kadınların Oluşturduğu Kadın Örgütleri Gülderen Çuha, ELDER Ayşe Eriş, Şanlıurfa Kadın ve Hafıza İnisiyatifi Zozan Özgökçe, VAKAD Şeyda Kızıl Solmaz, Farklıyız Eşitiz Derneği Sultan Çamur Karataş, Ayrımcılıkla Mücadele Derneği Ebru Batık Işık, Muş Kadın Çatısı Derneği Derya Gür, Urla Kadın Dayanışma Derneği Neslihan Konar Özer, Giresun Kadın Dayanışma Derneği Şimel Beğik, Şimel Kadın Kooperatifi



17.00– 17.30 Değerlendirme ve Tartışma

(EMK)