ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2025 11:58
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2025 12:03
2 dk Okuma

Kadının İnsan Hakları İçin Uluslararası Feminist Buluşma 13–14 Aralık’ta İstanbul’da

Ortadoğu, Güney Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan kadın örgütleri, araştırmacılar ve aktivistler deneyimlerini paylaşarak ortak bir tartışma zemini yaratacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadının İnsan Hakları İçin Uluslararası Feminist Buluşma 13–14 Aralık’ta İstanbul’da
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Kadının İnsan Hakları Derneği olarak, KİHEP’in (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) “Kadının İnsan Hakları: Feminist Grup Çalışmalarında Uluslararası Deneyimler – Yerel Örgütlenmenin Desteklenmesinde Feminist Yöntemler” konferansını 13–14 Aralık’ta İstanbul’da yapıyor.

İki gün sürecek konferans feminist grup çalışması yöntemlerinden yasal okuryazarlığa, yerel örgütlenme deneyimlerinden uluslararası feminist pratiklere kadar geniş bir yelpazede oturumlara ev sahipliği yapacak.

Ortadoğu, Güney Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan kadın örgütleri, araştırmacılar ve aktivistler deneyimlerini paylaşarak ortak bir tartışma zemini yaratacak.

Kayıt fotmu: https://forms.gle/1emNGU8L5viv5eKT6

PROGRAM

13 Aralık, Cumartesi

09.00 – 10.00 Kayıt 

10.00 – 11.00 Açılış Konuşmaları  

Pınar İlkkaracan, Kadının İnsan Hakları Derneği

Mabel Bianco, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer

Dolunay Uğur, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Bölge Ofisi

11.00  – 11.45 Dünyadan Örnekler: Feminist Örgütlenme 

Sussan Tahmasebi, FEMENA - Ortadoğu ve Asya 

Anuradha Chatterji, CREA  - Güney Asya

Sharon Eryenyu, Akina Mama wa Afrika - Afrika

11.45 – 12.00 Ara

12.00 – 13.15 Türkiye’den Kadın ve Feminist Örgütlenme Örnekleri 

Hülya Gülbahar, Eşitlik için Kadın Platformu

Bahar Yalçın, Kadın Koalisyonu

Yalnız Yürümeyeceksin

Evrim Gürenin, İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü

13.15 – 14.15 Öğle Molası

14.15 – 15.30 Feminist Grup Çalışması Örnekleri

Hale Çelebi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı - Türkiye

Deniz Özkor, Türkiye Aile Planlaması Vakfı - Türkiye

Prabha Nagaraja, TARSHI - Hindistan

Lamees Azar, Takatoat - Ürdün

Inas Miloud, Twiza Rising - Libya

15.30 – 15.45 Ara

15.45 – 17.00 Kapanış
Hareket Atölyesi

14 Aralık, Pazar

09.00 – 10.00 Kayıt

10.00 – 11.15 Feminist Grup Çalışmalarının Yerelleşmesi

Sandy Aly, Barah Aman - Mısır 

Seher Gündoğan, İzmir Kadın Dayanışma Derneği - Türkiye

Merve Karabulut, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - Türkiye

Yasemin Kotan, Konyaaltı Belediyesi - Türkiye

Doğuş Derya, Feminist Milletvekili - Kuzey Kıbrıs 

11.15 – 11.30 Ara

11.30 – 13.00 KİHEP’in 30 Yılı 

Duygu Dokuz, Kadının İnsan Hakları Derneği
Nigar Etizer Karacık, Kadının İnsan Hakları Derneği

Deniz Hayat Han

Şenay Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

13.00– 14.00 Öğle Molası

14.00 – 15.15 Kurumlarda Kadının İnsan Hakları Eğitimleri ve Yerel Örgütlenmeler 

Mürüvvet Yılmaz, Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube

Ayla Erdoğan, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi

Zeynep Batur, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi ve Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi

Şule Sepin İçli, Umudun Kadınları Dergisi

Derya Alparslan, Günebakan Kadın Derneği

15.15 – 15.30 Ara

15.30 – 17.00 KİHEP’li Kadınların Oluşturduğu Kadın Örgütleri 

Gülderen Çuha, ELDER

Ayşe Eriş, Şanlıurfa Kadın ve Hafıza İnisiyatifi

Zozan Özgökçe, VAKAD

Şeyda Kızıl Solmaz, Farklıyız Eşitiz Derneği

Sultan Çamur Karataş, Ayrımcılıkla Mücadele Derneği

Ebru Batık Işık, Muş Kadın Çatısı Derneği

Derya Gür, Urla Kadın Dayanışma Derneği

Neslihan Konar Özer, Giresun Kadın Dayanışma Derneği

Şimel Beğik, Şimel Kadın Kooperatifi

17.00– 17.30 Değerlendirme ve Tartışma

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kadının İnsan Hakları Derneği kadının insan hakları ve uluslararası hukuk derya doğuş Kadının İnsan Hakları İçin Uluslararası Feminist Buluşma
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git