Kadının İnsan Hakları İçin Uluslararası Feminist Buluşma 13–14 Aralık’ta İstanbul’da

Kadının İnsan Hakları Derneği olarak, KİHEP’in (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) “Kadının İnsan Hakları: Feminist Grup Çalışmalarında Uluslararası Deneyimler – Yerel Örgütlenmenin Desteklenmesinde Feminist Yöntemler” konferansını 13–14 Aralık’ta İstanbul’da yapıyor.
İki gün sürecek konferans feminist grup çalışması yöntemlerinden yasal okuryazarlığa, yerel örgütlenme deneyimlerinden uluslararası feminist pratiklere kadar geniş bir yelpazede oturumlara ev sahipliği yapacak.
Ortadoğu, Güney Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan kadın örgütleri, araştırmacılar ve aktivistler deneyimlerini paylaşarak ortak bir tartışma zemini yaratacak.
Kayıt fotmu: https://forms.gle/1emNGU8L5viv5eKT6
PROGRAM
13 Aralık, Cumartesi
09.00 – 10.00 Kayıt
10.00 – 11.00 Açılış Konuşmaları
Pınar İlkkaracan, Kadının İnsan Hakları Derneği
Mabel Bianco, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
Dolunay Uğur, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Bölge Ofisi
11.00 – 11.45 Dünyadan Örnekler: Feminist Örgütlenme
Sussan Tahmasebi, FEMENA - Ortadoğu ve Asya
Anuradha Chatterji, CREA - Güney Asya
Sharon Eryenyu, Akina Mama wa Afrika - Afrika
11.45 – 12.00 Ara
12.00 – 13.15 Türkiye’den Kadın ve Feminist Örgütlenme Örnekleri
Hülya Gülbahar, Eşitlik için Kadın Platformu
Bahar Yalçın, Kadın Koalisyonu
Yalnız Yürümeyeceksin
Evrim Gürenin, İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü
13.15 – 14.15 Öğle Molası
14.15 – 15.30 Feminist Grup Çalışması Örnekleri
Hale Çelebi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı - Türkiye
Deniz Özkor, Türkiye Aile Planlaması Vakfı - Türkiye
Prabha Nagaraja, TARSHI - Hindistan
Lamees Azar, Takatoat - Ürdün
Inas Miloud, Twiza Rising - Libya
15.30 – 15.45 Ara
15.45 – 17.00 Kapanış
Hareket Atölyesi
14 Aralık, Pazar
09.00 – 10.00 Kayıt
10.00 – 11.15 Feminist Grup Çalışmalarının Yerelleşmesi
Sandy Aly, Barah Aman - Mısır
Seher Gündoğan, İzmir Kadın Dayanışma Derneği - Türkiye
Merve Karabulut, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - Türkiye
Yasemin Kotan, Konyaaltı Belediyesi - Türkiye
Doğuş Derya, Feminist Milletvekili - Kuzey Kıbrıs
11.15 – 11.30 Ara
11.30 – 13.00 KİHEP’in 30 Yılı
Duygu Dokuz, Kadının İnsan Hakları Derneği
Nigar Etizer Karacık, Kadının İnsan Hakları Derneği
Deniz Hayat Han
Şenay Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
13.00– 14.00 Öğle Molası
14.00 – 15.15 Kurumlarda Kadının İnsan Hakları Eğitimleri ve Yerel Örgütlenmeler
Mürüvvet Yılmaz, Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube
Ayla Erdoğan, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi
Zeynep Batur, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi ve Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi
Şule Sepin İçli, Umudun Kadınları Dergisi
Derya Alparslan, Günebakan Kadın Derneği
15.15 – 15.30 Ara
15.30 – 17.00 KİHEP’li Kadınların Oluşturduğu Kadın Örgütleri
Gülderen Çuha, ELDER
Ayşe Eriş, Şanlıurfa Kadın ve Hafıza İnisiyatifi
Zozan Özgökçe, VAKAD
Şeyda Kızıl Solmaz, Farklıyız Eşitiz Derneği
Sultan Çamur Karataş, Ayrımcılıkla Mücadele Derneği
Ebru Batık Işık, Muş Kadın Çatısı Derneği
Derya Gür, Urla Kadın Dayanışma Derneği
Neslihan Konar Özer, Giresun Kadın Dayanışma Derneği
Şimel Beğik, Şimel Kadın Kooperatifi
17.00– 17.30 Değerlendirme ve Tartışma
(EMK)