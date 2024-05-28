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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 16:44
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 16:50
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“Kadının Adı Var” Karma Sergisi G-art Galeri’de

Sergi 14 Mayıs-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Çukurcuma’daki G-art Galeri’de 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Kadının Adı Var” Karma Sergisi G-art Galeri’de

G-art Galeri’de 14 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan ‘Kadının Adı Var’ başlıklı karma sergiside İpek Duben, Azade Köker, Nancy Atakan, Suzy H. Levy, Dilara Akay ve Gönül Nuhoğlu’nun kadın kimliğini tanımlayan kodları belirleyen gelenek ve modernite, cinsiyet- beden ve kimlik stereotipleri, kadına yönelik şiddet, yasaklar ve haklar üzerine üretimleri sergileniyor.

Bu sergide bir araya gelen sanatçılar ve eserleri arasındaki anlam örgüsü, yıllar içinde oluşturdukları sanat pratiklerinde yankı bulan, kadın kimliğini tanımlayan kodları belirleyen gelenek ve modernite anlayışları, cinsiyet- beden ve kimlik stereotipleri, aile hafızaları, kadına yönelik şiddet, yasaklar ve haklar üzerine güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen temalardaki üretimleri üzerine kurulu. Farkındalık yaratmaya çalışan, sınırları bulanıklaştıran, bazen yakından ve kişisel, altı çizilen gerçeklikler ve hem cinsiyet açısından hem de kim olduğumuza dair varoluşsal sorgular…

80’lerden beri toplumun içindeki yaralardan, problemlerden, kendi hayatımıza yansımalarından ilham alıyor İpek Duben. Hafızalarda kalan 3 kült eser serisi ‘Şerife’, ‘Love Book’ ve ‘Love Game’.

Kendi tabiriyle Türkiye toplumunun damarı olan toplumsal kimlik ve cinsiyet, kadına şiddet, ötekileştirme, önyargı, göç ve hafızayla ilişkili konuları ele alıyor. Her gün binlercesi yaşanan bu olayların görünmezliğini ortadan kaldırarak izleyiciye yaşattığı deneyimlerle, kadına dair olanı toplumsal algıdan çıkartmaya uğraşıyor.

Sergi 14 Mayıs-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Çukurcuma’daki G-art Galeri’de 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.

(EMK)

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