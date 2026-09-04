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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 14:12 4 Eylül 2026 14:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 15:53 4 Eylül 2026 15:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek CHP MYK'den istifa etti

Fiziksel ve psikolojik şiddet gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Berhan Şimşek'in darp görüntüleri ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek CHP MYK'den istifa etti
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İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürütmeye başlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek, kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından partideki görevinden istifa etti.

Ortaya çıkan görüntülerde, Şimşek’in Özlem Şanver’i fiziksel şiddet uygulayıp darp ederek eve sokmaya çalıştığı, Şanver’in ise saldırıdan kurtulmak için mücadele verdiği görülüyor.

Şanver’in daha önce yaptığı resmi başvurunun ardından, uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle Şimşek hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı çıkarılmış; söz konusu tedbir kararı haziran ayında iki ay süreyle uzatılmıştı.

Yazılı bir açıklama yapan Berhan Şimşek, hakkındaki hukuki süreçler ve açılan davalar neticelenene kadar CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
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(EMK)

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İstanbul
gürsel tekin kayyım Gürsel Tekin CHP erkek şiddeti
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