Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 15:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 15:50
2 dk Okuma

“Kadın ve LGBTİ+’ların eylemleri neden ‘milli değerlere’ dokunmaktadır?”

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca, 11. Yargı Paketi protestosunda atılan sloganlar gerekçesiyle yedi hak savunucusu hakkında başlatılan TCK 301 soruşturmasını Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Kadın ve LGBTİ+’ların eylemleri neden ‘milli değerlere’ dokunmaktadır?”

Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, 26 Ekim’deki 11. Yargı Paketi protestosunda atılan “Devlet elini bedenimden çek” ve “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları gerekçe gösterilerek yedi hak savunucusu hakkında TCK madde 301 kapsamında soruşturma başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Kadın ve LGBTİ+ hareketine yönelik bu tür soruşturmaların, iktidar politikalarının hedefi hâline gelmiş toplumsal kesimleri baskı altına alma amacı taşıdığı yönündeki yaygın kanaate ilişkin Bakanlığınızın açıklaması nedir?” sorusunu yöneltti.

Soru önergesinde, suça gerekçe gösterilen sloganların Türkiye’de kadın ve LGBTİ+ hareketinin on yıllardır yaşamları için verdiği mücadelede kullandığı temel ifadeler olduğuna dikkat çekildi.

11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
18 Kasım 2025

Sorular

Karaca’nın “LGBTİ+ bireylerin varoluşlarını engellemeye dönük yasa tasarısının basına sızdırılarak toplumun uzun süredir belli aralıklarla tehdit edilmesi, kendi başına devletin beden müdahalesi anlamını taşımaktadır,” diyerek Bakan Tunç’tan yanıt beklediği sorular şöyle:

  • “Devlet elini bedenimden çek” ve “Kadın cinayetleri politiktir” şeklindeki, kadın ve LGBTİ hareketinin yıllardır kullandığı sloganları “devleti aşağılama” kapsamında değerlendiren savcılık işlemleri hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır?
  • Çıkması planlanan bir yasa tasarısına ilişkin bu tasarıdan etkilenecek kesimlerin yapmak istediği eylemler neden “milli, vicdani ve insani değerlere” dokunmaktadır? Kaymakamlığın açıklaması ifade özgürlüğünün keyfi bir şekilde engellenmesi değil midir?
  • Kadın ve LGBTİ’lerin anayasal protesto hakkını kullanmasını engelleyen kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa, Bakanlığınız eylemi engelleme ve şiddete başvurmanın hukuki gerekçesini nasıl açıklamaktadır?
  • İki kadının gözaltında çıplak arama uygulamasına maruz bırakılması hakkında Bakanlığınız bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmadıysa bunun gerekçesi nedir?
  • Kadın ve LGBTİ hareketine yönelik bu tür soruşturmaların, iktidar politikalarının hedefi hâline gelmiş toplumsal kesimleri baskı altına alma amacı taşıdığı yönündeki yaygın kanaate ilişkin Bakanlığınızın açıklaması nedir?

TCK 301 hakkında

TCK’nin 301. maddesi, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçunu düzenliyor.

Özellikle ifade özgürlüğü bağlamında ulusal ve uluslararası eleştirilere konu olan maddeye göre, söz, yazı veya görsellerle yapılan eleştiriler ceza kapsamına alınabiliyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Madde uyarınca soruşturma başlatılmadan önce Adalet Bakanlığı’nın izni gerekiyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Yargı Paketi Sevda Karaca TCK 301 Yılmaz Tunç soru önergesi
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025
Kadın ve LGBTİ+’ların 11. Yargı Paketi protestosunda iki gözaltı
26 Ekim 2025
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
‘11. Yargı Paketi oylamaya sunulmasın’ diyen kurum sayısı 200’e yaklaştı
18 Kasım 2025
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
18 Kasım 2025
11. Yargı Paketi protestosunda gözaltına alınan 2 kişi serbest
27 Ekim 2025
LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz
19 Ekim 2025
