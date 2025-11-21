“Kadın ve LGBTİ+’ların eylemleri neden ‘milli değerlere’ dokunmaktadır?”

Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, 26 Ekim’deki 11. Yargı Paketi protestosunda atılan “Devlet elini bedenimden çek” ve “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları gerekçe gösterilerek yedi hak savunucusu hakkında TCK madde 301 kapsamında soruşturma başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Kadın ve LGBTİ+ hareketine yönelik bu tür soruşturmaların, iktidar politikalarının hedefi hâline gelmiş toplumsal kesimleri baskı altına alma amacı taşıdığı yönündeki yaygın kanaate ilişkin Bakanlığınızın açıklaması nedir?” sorusunu yöneltti.

Soru önergesinde, suça gerekçe gösterilen sloganların Türkiye’de kadın ve LGBTİ+ hareketinin on yıllardır yaşamları için verdiği mücadelede kullandığı temel ifadeler olduğuna dikkat çekildi.

11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma

Sorular Karaca’nın “LGBTİ+ bireylerin varoluşlarını engellemeye dönük yasa tasarısının basına sızdırılarak toplumun uzun süredir belli aralıklarla tehdit edilmesi, kendi başına devletin beden müdahalesi anlamını taşımaktadır,” diyerek Bakan Tunç’tan yanıt beklediği sorular şöyle: “Devlet elini bedenimden çek” ve “Kadın cinayetleri politiktir” şeklindeki, kadın ve LGBTİ hareketinin yıllardır kullandığı sloganları “devleti aşağılama” kapsamında değerlendiren savcılık işlemleri hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır?

Çıkması planlanan bir yasa tasarısına ilişkin bu tasarıdan etkilenecek kesimlerin yapmak istediği eylemler neden “milli, vicdani ve insani değerlere” dokunmaktadır? Kaymakamlığın açıklaması ifade özgürlüğünün keyfi bir şekilde engellenmesi değil midir?

Kadın ve LGBTİ’lerin anayasal protesto hakkını kullanmasını engelleyen kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa, Bakanlığınız eylemi engelleme ve şiddete başvurmanın hukuki gerekçesini nasıl açıklamaktadır?

İki kadının gözaltında çıplak arama uygulamasına maruz bırakılması hakkında Bakanlığınız bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmadıysa bunun gerekçesi nedir?

Kadın ve LGBTİ hareketine yönelik bu tür soruşturmaların, iktidar politikalarının hedefi hâline gelmiş toplumsal kesimleri baskı altına alma amacı taşıdığı yönündeki yaygın kanaate ilişkin Bakanlığınızın açıklaması nedir?

TCK 301 hakkında TCK’nin 301. maddesi, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçunu düzenliyor. Özellikle ifade özgürlüğü bağlamında ulusal ve uluslararası eleştirilere konu olan maddeye göre, söz, yazı veya görsellerle yapılan eleştiriler ceza kapsamına alınabiliyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Madde uyarınca soruşturma başlatılmadan önce Adalet Bakanlığı’nın izni gerekiyor.

