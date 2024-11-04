Kadın ve LGBTİ+’lardan kayyım tepkisi

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine bu sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Türkiyeli kadın ve LGBTİ+ örgüt ve dernekleri, beş günde dört belediyeye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Öne çıkan tepkilerden bazıları şöyle:

Aralık Feminist Kolektif: “Hizbullah karşısında ezici çoğunlukla seçilen Gülistan Sönük, Ahmet Türk ve Mehmet Karayılan halkın iradesidir. Kamusal alandan kadınları silmeye çalışan kayyumlar gidecek, biz kalacağız.”

Çatlak Zemin: “Ülkede bir kez daha halkın seçimi yok sayıldı. Belediyelere kayyum atandı. Biliyoruz ki kayyumların ilk el koydukları kadınların emekleri, kazanımları. Yine biliyoruz ki hiçbir kayyum kadınları yıldırmayacak. Gücümüz birbirimizden, deneyimlerimizden. Kazanımlarımız, emeğimiz, belediyelerimiz bizimdir.”

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı: “Bunca yıl kayyımla yönetilen belediyelerde yaratılan yıkımın ardından kadınların dayanışması ve inadıyla kadın odaklı belediyeciliğin nasıl yeniden kurulduğuna tanığız. Kadın arkadaşlarımızın yanındayız. Feministler kayyuma hayır diyor!”

Kadınlar Birlikte Güçlü: “Kayyım halk iradesinin gaspıdır, kadınların kazanımlarına saldırıdır! Kayyım rejimine izin vermeyeceğiz!”

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD): “Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar ile bir kez daha hukukun üstünlüğüne darbe vurulmasına ve otoriter bir gasp sürecine tanık olduk. Bu kayyum politikası, halkın iradesini hiçe sayarak toplumsal barışa olan güveni sinsice yok etmektedir. Onarıcı adalet yerine devlet şiddetiyle irade gasbı dayatılıyor; böylece halkın kendi kendini yönetme hakkı sistematik bir şekilde çiğneniyor. Bu tür hukuk tanımazlıklar, demokrasiyi sadece bir hayal olarak bırakırken, devlet eliyle toplumun her katmanına yayılan bir korku iklimi yaratıyor.

“Kayyumlar, halkın iradesine doğrudan bir saldırı olup, demokratik meşruiyeti çürütmekte ve derin bir güvensizlik yaratmaktadır. Bu hukuksuzluk zinciri, bir yandan devletin otoritesini pekiştirirken diğer yandan toplumun adalete olan inancını yerle bir etmekte ve özellikle marjinalleştirilmiş gruplar üzerinde derin ve kalıcı yaralar bırakmaktadır. Nihayetinde, kayyum rejimi, yalnızca yerel yönetimleri değil, aynı zamanda toplumun barış ve demokrasiye dair umutlarını da temelden sarsmaktadır. LGBTİ+'lar olarak bu anti-demokratik tutuma karşı çıkıyor ve seçilmişlerin derhal görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.”

10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: "Eril iktidarın Kürtlerin ve transların iradesini yok saymak için ürettiği bu uygulamaları tanıyoruz.

Çetelere karşı kazanılmış belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza sahip çıkıyoruz. Gülistan Sönük, Ahmet Türk, Mehmet Karayılan irademiz ve onurumuzdur. Belediye binalarımıza kayyım atayabilirsıniz ama Kürt halkına yenileceksiniz. Kürt illerine yapılan bu gaspa karşı tek çare birleşik mücadeleden geçiyor. Biz translar bu hukuksuzluğa, Kürt düşmanlığına susmuyoruz. Kayyım darbedir!"



Direnişin Renkleri: “Hizbullah'a, AKP'ye karşı halk iradesine sahip çıkmak için sokakta. Kayyum darbedir. Özgür yarınlar için hiçbir yerde kayyuma geçit yok; direnenlerin yanında faşizme karşı omuz omuza!”

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK): "Milyonların seçme iradesine el konuldu, sandık demokrasisi bile rafa kaldırıldı. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir totaliter iktidar hayatta kalmadı ve kadınların eşitlik mücadelesi hiçbir zaman durmadı. Hayatlarımız, haklarımız ve hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz." (TY)