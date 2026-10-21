Kadın ve Feminist örgütlerden ortak bildiri: "Smart işçisi kadınların mücadelesi mücadelemizdir!"

İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren Smart Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda sendikal hakları için direnen işçilere, kadın örgütleri, feminist yapılar ve 322 kadından ortak destek açıklaması geldi.

Yapılan ortak açıklamada, "Smart işçisi kadınların mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyor, tüm kadınları ve kadın örgütlerini bu direnişle dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre; toplu iş sözleşmesinden doğan ücret alacaklarının ödenmemesi üzerine Türk-İş’e bağlı TES-İŞ’ten istifa ederek DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenen işçilerden 4’ü kadın 7 temsilci işten çıkarıldı. Ardından gelişen direniş ve fabrikanın 10 günlüğüne tatil edilmesi sürecinde işten çıkarılan toplam işçi sayısı 32’si kadın olmak üzere 85’e ulaştı.

Fabrika önünde kurulan direniş çadırıyla devam eden mücadeleye destek veren imzacı kurum ve bireyler, işverene şu çağrıda bulundu:

*İşten çıkarılan 85 işçi derhal işe geri alınmalıdır.

*İşçilerin sendikal tercihlerine saygı gösterilmeli; baskı, mobbing ve ayrımcılığa son verilmelidir.

*Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden doğan ücret alacakları eksiksiz ödenmelidir.

Bildiriye Adana Kadın Platformu, Ankara Kadın Platformu, DİSK ve KESK’e bağlı kadın komisyonları ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşundan kadın meclislerinin aralarında bulunduğu 63 kurum ile 322 kadın imza attı.

Kurumsal imzalar Adana Kadın Platformu, 2. Anadolu Kadın Hareketi, 3. Ankara Kadın Platformu, 4. Antalya Halkevci Kadınlar, 5. Antikapitalist Kadınlar, 6. Aralık Feminist Kolektif, 7. Ayvalık Kadın İnisiyatifi, 8. BİRTEK-SEN'li Kadınlar, 9. BİZ İnisiyatifi, 10. CHP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan Kadınlar, 11. Datça Kadın Platformu, 12. DEM Parti Bornova İlçe Örgütü'nden Kadınlar, 13. DEM Parti Hatay Kadın Meclisi, 14. DEM Parti Şişli İlçe Örgütü'nden Kadınlar, 15. DGD-SEN'den Kadınlar, 16. DİSK BANK-SEN'den Kadınlar, 17. DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, 18. DİSK BTO-SEN'den Kadınlar, 19. DİSK Dev Turizm-İş Kadın Komisyonu, 20. DİSK Dev Yapı-İş Kadın Meclisi, 21. DİSK Enerji-Sen'den Kadınlar, 22. DİSK Gıda-İş'ten Kadınlar, 23. DİSK Limter-İş'ten Kadınlar, 24. DİSK Sine-Sen'den Kadınlar, 25. DİSK Sosyal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, 26. DİSK Tekstil'den Kadınlar, 27. DİSK Tümka-İş Sendikasından Kadınlar, 28. Eğitim Sen Mersin Şubesinden Kadınlar, 29. Ekmek ve Gül, 30. Emek Partili Kadınlar, 31. Emekçi Hareket Partili Sosyalist Feministler, 32. Eşitlik Kadın Örgütü, 33. Feminist Direnç Kolektifi, 34. Haber-Sen Kırklareli İl Örgütünden Kadınlar, 35. Halkevci Kadınlar, 36. Halkların İklim Zirvesi'nden (HİZ) Kadınlar, 37. İlmek Kadın Dayanışması, 38. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Kadın Komisyonu, 39. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 40. Kadın Dayanışma Komiteleri, 41. Kadın Dayanışması, 42. Kadınların Kurtuluşu, 43. KESK Kadın Meclisi, 44. Kızıl Partili Kadınlar, 45. Kuşadası Kadın Platformu, 46. Mersin Kadın Platformu, 47. Mor Dayanışma, 48. Mor Patika Kadın Derneği, 49. Rosa Kadın Derneği, 50. SES Kadın Meclisi, 51. Sol Feminist Hareket, 52. Sosyalist Emekçiler Partisi'nden Kadınlar, 53. Sosyalist Kadın Hareketi Ankara, 54. Sosyalist Kadın Hareketi İzmir, 55. Sosyalist Kadın Meclisleri, 56. Sosyalist Kadınlar (TSP-Kadın), 57. TİP'li Kadınlar, 58. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Komisyonu, 59. Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasından (TSS-İŞ) Kadınlar, 60. Yeni Demokrat Kadın (YDK), 61. Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi, 62. Yoğurtçu Kadın Forumu, 63. Yurttaş Girişimi'nden Kadınlar. Bireysel İmzalar 1.Aliye Yıldırım, 2. Arzu Kılıçarslan, 3. Arzu Şenel, 4. Arzum Yalçın, 5. Aslı Çavuşoğlu, 6. Asuman Bozgöz, 7. Ayça Şebnem, 8. Ayda Çevik, 9. Ayfer Saki, 10. Aylin Yılmaz, 11. Aynur Dülger, 12. Aynur Şahin, 13. Aynur Şatır Bahtiyar, 14. Ayper Urlu, 15. Aysel Kılıç, 16. Aysel Taşkıran, 17. Ayşe Demirel, 18. Ayşe Köybaşıoğlu Güngör, 19. Ayşe Özçelik, 20. Ayten Ceyhan, 21. Azize Piri, 22. Bahar Gök, 23. Başak Çiftçi, 24. Başak Çolakoğlu Tüzer, 25. Başak Salihler, 26. Başak Yıldırım, 27. Begüm Turgutalp, 28. Belgin Işık, 29. Beray Topçu, 30. Berfu Uluyol, 31. Berna Güler, 32. Besime Doğan, 33. Besriye Tekgür, 34. Beycan Taşkıran, 35. Bilge Güler, 36. Bilge Seçkin Çetinkaya, 37. Billur Kalit Savaşkan, 38. Birem Yenier, 39. Biricik Oturak, 40. Birsen Şentürk Ercan, 41. Burcu Çıra, 42. Burcu Köse, 43. Canan Arslan, 44. Canan Aydın Bıçak, 45. Canan Çalağan, 46. Canan Kılıç, 47. Cansu Keskin, 48. Cemile Dursun, 49. Ceren Barış, 50. Cevahir Coşkun, 51. Çağla Pak, 52. Çağrı Sert, 53. Çiğdem Köklü, 54. Çiğdem Seçkin, 55. Demet Başak, 56. Deniz Kaman, 57. Deniz Salmanlı, 58. Deniz Şimşek, 59. Derya Ulu, 60. Didem Üliç, 61. Diğde Simay Pertev, 62. Dilan Gültekin, 63. Dilara Çoban, 64. Dilara Dursun, 65. Dilber Beytekin, 66. Dilek Türen, 67. Dilek Yıldız Çetinkaya, 68. Dudu Kır, 69. Duygu Taner, 70. Duygu Zümrüt, 71. Dürdane Topçu, 72. Ebru Alan, 73. Ebru Yılmaz, 74. Ece Göktürk, 75. Ekin Gamze Uray, 76. Elif Aytaç, 77. Elif Berk, 78. Elif Sağdıç İpli, 79. Elif Sezgin, 80. Elif Tutku Sarı, 81. Emel Atik, 82. Emel Bilgin, 83. Emine Azak, 84. Emine Karaduman, 85. Esengül Kaplan, 86. Esin Becenen, 87. Esin Vargün, 88. Esra Koç, 89. Eylem Tunalı, 90. Ezgi Aydoğan, 91. Ezgi Özdemir, 92. Fatma Akdağ Değirmenci, 93. Fatma Akdokur, 94. Fatma Çintaş, 95. Fatma Nar, 96. Feray Mertoğlu, 97. Feride Eralp, 98. Fevziye Ünal, 99. Feyha Karslı, 100. Feyza Kayaaltı, 101. Figen Demir Çıra, 102. Füsun Özgeç, 103. Gamze Dinigüzel, 104. Gamze Ekinci, 105. Gamze Karadağ, 106. Gamzegül Kızılcık Aykanat, 107. Gizem Polat, 108. Gizem Salman, 109. Gizem Tarhan, 110. Gonca Ocakcı, 111. Gonca Yalçınkaya, 112. Gönül Mesci, 113. Gönül Sevindir, 114. Gül Hazar, 115. Gülay Bilici, 116. Gülcan Şahin, 117. Güldane Kılıç, 118. Gülgün Ağabeyoğlu, 119. Gülnur Aksop, 120. Gülşen Candemir, 121. Gülser Kayır, 122. Gülseren Yıldız, 123. Gülşen Aydın, 124. Gülşen Sakarya, 125. Gültan Ergün, 126. Gülten Halıcı, 127. Güneş Gümüş, 128. Gürsel Özdemir, 129. Hacer Ansal, 130. Hafize Çetin, 131. Handan Ulutaş, 132. Hande Gündoğdu, 133. Hatice Açıkalın, 134. Hatice Çakır Göre, 135. Hatice Mutlu, 136. Hatice Oral, 137. Hatice Seçkin Akuğur, 138. Hava Avcı, 139. Havva Yıldırım, 140. Hicran Kaplan, 141. Hidayet Tuksal, 142. Hikmet Aslan, 143. Hilal Bektaş, 144. 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(EMK)