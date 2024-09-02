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KADIN
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 09:23
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 10:37
2 dk Okuma

Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı neden gerekli?

Akademisyen Kaşıkırık, mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadının güçlenmesi konusunda yetersiz kaldığını belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için ayrı bir bakanlığın kurulması gerektiğini söylüyor.

Aytok Efe Bastacıoğlu

Aytok Efe Bastacıoğlu

Aytok Efe Bastacıoğlu

Görseli Büyüt
Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı neden gerekli?

29 Haziran’da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel, ‘Aile Bakanlığı’nı Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’ olarak konumlandıracağız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ise ona karşı çıkarak, 8 Ağustos’ta, ‘Biz, cinsiyet eşitliği bakanlığı ifadesinin LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız’ diyerek Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’nın kurulmasına karşı olduklarını belirtti.

“Çözümler yetersiz”

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı ve yerel yönetimler alanında çalışan akademisyen Ayşe Kaşıkırık, Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’nın neden kurulması gerektiğini bianet’e anlattı:

‘‘Öncelikle, devletin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ayırdığı mevcut bütçe oranı %3 civarında. Bu bütçede yıllar içerisinde bazı değişiklikler yaşanmış: 2022 yılında %3.77, 2023 yılında ise %3.35 olarak belirlenmiş ve 2024 yılı itibarıyla bu oran %3’e düşürülmüş. Kadının güçlenmesi için ayrılan pay ise oldukça düşük %0.87, yani %1 bile değil. Mevcut bütçenin büyük bir kısmı, şehit, gazi ve engelli gibi farklı kırılgan grupların güçlenmesi için harcanmakta. Ancak, kadının güçlendirilmesi için ayrılan pay, bu önemli sorunun çözümünde yetersiz kalmakta.”

'Kadınları birey olarak görmüyorlar'

“Şiddetin yaygın olduğu bir ortamda, bu bütçe ile etkili bir değişim sağlamak oldukça zor görünmekte. Kadının güçlendirilmesi, toplumun en öncelikli meselelerinden biri olmalı. Bu nedenle, kadınların sorunlarıyla daha kapsamlı bir şekilde ilgilenecek ve güçlü bir kadın politikası oluşturacak bir bakanlığa ihtiyacımız var. Mevcut yapının, kadınları birey olarak değil, daha çok kadın ve çocuk, kadın ve aile olarak ele aldığını gözlemliyoruz. Bu yaklaşım, kadının hak temelli, kapsayıcı ve adil bir şekilde ele alınması açısından yetersiz kalıyor.”

'Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan bir bakan değişim sağlayabilir'

“Kadınların haklarını savunacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak ve kadınlar için kadınlarla birlikte çalışması gereken bir Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’na ihtiyacımız var. Mevcut bakanlıklar arasında, hemen hemen tamamı erkek olan bakanlarımız bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir kadın bakan bulunmakta, ancak bu bakanın eşitlikçi bir bakış açısına sahip olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan bir bakanın mevcut olmadığına ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki politikaların yetersizliğine inanıyorum. Erkek egemen zihniyetle yetişmiş ve ataerkil sistemin kodlarını taşıyan kişiler tarafından yürütülen politikaların, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakta başarısız olduğu açık.”

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine gerçekten inanan ve bu yönde aktif bir şekilde çalışan bakanlar ve bakanlıklar, toplumumuzun en büyük ihtiyacı. Kadınların haklarını savunacak, onları güçlendirecek ve toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir yapının oluşturulması, adil bir toplum için elzem. Bu bağlamda, kadınların ihtiyaçlarına uygun ve etkili çözümler geliştiren bir kadın bakanlığı kurmak, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda önemli bir adım olacaktır.’’

(AEB/EMK)

kadın kadın bakanlığı Ayşe Kaşıkırık
Aytok Efe Bastacıoğlu
Aytok Efe Bastacıoğlu
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Ağustos 2024 bianet stajyeri. İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu. 2022'de Saran Holding'de, 2023'te PİKAN Sivil Toplum Ajansı'nda staj yaptı.

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/haber/hedep-kadin-bakanligi-kurulsun-286832
KADINLAR YORUMLADI
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7 Haziran 2018
/haber/kadin-bakanligi-nin-yerine-kurulan-aile-bakanligi-calisma-bakanligi-ile-birlestiriliyor-197957
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/haber/hdp-den-kadin-bakanligi-teklifi-162275
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/haber/kadin-bakanligi-kaldirildi-kadin-orgutleri-ofkeli-130585
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