Kadın Sığınakları Kurultayı: Erkek şiddetiyle mücadelede feminist yöntem şart

Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı, bu yıl 28’inci kez 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 1998’den bu yana aralıksız düzenlenen kurultaya, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Kadın Zamanı Derneği ve Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD) ev sahipliği yaptı.

Bu yılki kurultayda kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin yanı sıra 84 kamu kurumu ve belediyeden 320’den fazla kadın bir araya geldi. Ana tema, “Türkiye’de Sosyal Hizmetin Eksikliğinde Erkek Şiddetiyle Mücadele Etmek: Feminist Yöntemin Gücü ve İmkanları” olarak belirlendi.

Kurultayın ilk oturumu “Erkek Şiddeti ile Mücadelede Sosyal Hizmetlere Bakış” başlığıyla yapıldı. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Reyhan Atasü Topcuoğlu, sosyal hizmetin uzun süredir kadın hareketinden uzaklaştığını belirterek, “Neoliberal muhafazakarlığın yükseldiği bu dönemde, sosyal hizmetin hayırseverliğe değil, hak temelli bir dayanışmaya dayanması gerekir” dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Songül Sallan Gül ise, kadına yönelik şiddetin bireysel değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan yapısal bir sorun olduğunu vurguladı. Gül, neoliberal politikaların sosyal hizmeti “sosyal yardıma” indirgediğini belirterek, belediyelerin kaynak yetersizliği nedeniyle sığınak hizmetlerinde zorlandığını ifade etti.

İkinci oturumda “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Politikalar Şiddetle Mücadeleyi Nasıl Etkiliyor?” başlığı altında tartışmalar yürütüldü. İnci Özcan Kerestecioğlu, erkek şiddetinin yalnızca ev içi bir mesele değil, devlet politikaları ve eşitsizliklerle örülü bir yapı olduğunu vurguladı. Kerestecioğlu, “Eşit ilişki kurmak yalnızca bireysel bir çaba değil, nedenlerin ve sonuçların iç içe geçtiği bir politik süreçtir” dedi.

Heteronormatif olmayan bir çerçeveye doğru

Kaos GL temsilcisi Hayriye Kara, “Heteronormatif Olmayan Bir Çerçeveye Doğru” başlıklı sunumunda, LGBTİ+'ların sosyal hizmetlere erişimde yaşadığı zorlukları anlattı. Kara, “Devlet, toplumsal cinsiyet kavramını kamusal söylemden silerken, LGBTİ+ haklarını aileye tehdit olarak tanımlıyor. Bu da hem bireyleri hem profesyonelleri doğrudan etkiliyor” dedi.

Nafaka, velayet ve şiddet döngüsü

Mor Çatı gönüllüsü avukat Funda Ekin, kadınların şiddetten uzaklaşma sürecinde nafaka, velayet ve çocuk görüşü gibi konuların yalnızca hukuki değil politik meseleler olduğunu vurguladı. Ekin, “Aileyi koruma” politikalarının kadınların nafaka ve velayet haklarını tartışmalı hale getirdiğini belirterek, “Ahlaka aykırı yaşam” gerekçesiyle nafaka hakkının kaldırılmasının kadınları yeniden şiddet ortamına ittiğini” söyledi.

Kurultayın ilk günü, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenlemeye karşı yapılan ortak açıklamayla sona erdi. Açıklamada, “Yargı paketi erkek egemenliği yeniden üretmeyi, kadınların bedeni ve emeği üzerinde hak iddia etmeyi amaçlıyor. Kadınlar ve LGBTİ+’lar buna karşı mücadele edecek,” denildi.

İkinci gün atölye çalışmalarıyla devam eden kurultay, üçüncü gün tartışma oturumlarıyla sona erdi. Katılımcılar, kadın örgütlerinin merkezileşme ve bürokratikleşme nedeniyle zayıfladığını, yerel düzeyde feminist sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurultayın sonuç bildirgesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kamuoyu ile paylaşılacak.

Kurultay Bileşenleri Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM) • Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği • Aydın Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği • Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) • Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER) • Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) • Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD) • Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği • Günebakan Kadın Derneği • İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği (ÇEKEV) • İzmir Kadın Dayanışma Derneği • Kadın Dayanışma Vakfı • Kadın Zamanı Derneği • Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) • Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği • Koza Kadın Derneği • Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği • Mersin Bağımsız Kadın Derneği (BKD) • Mimoza Kadın Derneği • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı • Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği • Muğla Emek Benim Kadın Derneği • Rosa Kadın Derneği • Star Kadın Derneği • Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD) • Urla Kadın Dayanışma Derneği (URKAD) • Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) • Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

Not: Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği’nin faaliyetleri 22 Kasım 2016 tarihli KHK/677 ile sonlandırıldığı için listede yer almıyor.

(EMK)