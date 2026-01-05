Kadın Savunması’ndan Cem Yılmaz'a tepki: Kadın düşmanı mizaha gülmüyoruz

Kadın Savunması, komedyen Cem Yılmaz’ın son gösterilerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı ve cinsiyetçi, transfobik, yaşçı ve ayrımcı söylemleri mizah adı altında meşrulaştıran anlayışa karşı olduklarını duyurdu.

Açıklamada, “İktidarın ve patriyarkanın hedef aldığı ezilenleri aşağılayan mizaha gülmüyoruz” denildi.

Kadın Savunması, erkek şiddetinin arttığını hatırlattı, bu toplumsal gerçeklik karşısında kadınların yaşam hakkını ve bedenini hedef alan anlatıların “komedi” olarak sunulmasını kabul etmediklerini vurguladı.

Açıklamada, 38 yaşındaki bir kadının “ölmek üzere” olduğu ima edilerek bir şovun parçası hâline getirilmesinin komik olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kadınların uzun mücadeleler sonucu kazandığı nafaka hakkının hedef alınmasının, “kadın düşmanı değilim ama” ifadeleriyle başlayıp açıkça kadın düşmanlığını yeniden üreten anlatıların ve kadın bedeninin nesneleştirilmesinin mizah olarak sunulmasına tepki gösterildi. Kadınların zekâsını ve yeteneklerini aşağılayan söylemlerin de eleştirildiği metinde, yaşlı kadınların aşağılayıcı imgelerle temsil edilmesinin ve “zombi” benzetmeleriyle hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kadın Savunması, iktidarın hedefindeki aktivistlerin “psikopat” gibi yaftalarla kriminalize edilmesini ve koşulları giderek zorlaştırılan cinsiyet geçiş ameliyatlarına yönelik alaycı yaklaşımı da eleştirdi. Açıklamada, toplumun gerçek sorunlarına temas etmeyen, en küçük eleştiride karşısındakini aşağılayan ve yalnızca ezilenleri hedef alan bir mizah anlayışının “hiçbir şekilde komik olmadığı” vurgulandı.

“Mizah, birçok kişi için ağır toplumsal koşullarla baş etme aracıdır” denilen açıklamada, ezberci ve cinsiyetçi mizahın bu koşulları sorgulamak yerine yeniden ürettiği ve pekiştirdiği ifade edildi. Dilini iktidara, ezene ve normatif yapıya yöneltmeyen her mizahın, kendi beslediği sistemin içinde çürümeye mahkûm olduğu belirtildi.

Kadın Savunması, geniş kitlelere hitap eden ve kendisini toplumun ayrıcalıklı kesiminde konumlandıran Cem Yılmaz’a ve benzer şekilde iktidarın ve patriyarkanın hedef aldığı tüm ezilenleri aşağılayan mizah anlayışına karşı durduklarını belirterek açıklamasını “Gülmüyoruz” sözleriyle sonlandırdı.

(EMK)