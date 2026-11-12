Kadın Savunması’ndan 25 Kasım çağrısı

*Açıklamada ayrıca Kürt sorununun demokratik çözümü, kayyımların sona ermesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması, eşit işe eşit ücret, ücretsiz kreşler, MESEM'lerin kapatılması, çocuk işçiliğine son verilmesi ve sokak hayvanlarına yönelik yasanın geri çekilmesi istendi.

*Grup, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesini, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasını, kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerin bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını istedi. "Ailem Güvende" operasyonlarında tutuklananların serbest bırakılmasını, LGBTİ+ kimliklerinin suç konusu olmaktan çıkarılmasını, Aile ve Nüfus 10 Yılı programının iptalini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kapatılıp Kadın Bakanlığı kurulmasını talep etti.

*Kadın Savunması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yayımladığı "Ahlak, Güvenlik, Aile; Çıkış → Feminist Mücadele" başlıklı açıklamada, kadınların aile, ahlak ve güvenlik politikaları adı altında şiddet, eşitsizlik ve yoksullukla kuşatıldığını belirterek örgütlü feminist mücadeleye çağrı yaptı.

Kadın Savunması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yayımladığı açıklamada, erkek-devlet şiddetine, cezasızlığa, yoksulluğa ve kadınların haklarına yönelik saldırılara karşı feminist mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. Açıklamada, “Biz birbirimizin güvencesiyiz” denildi.

Kadın Savunması, yayımladığı açıklama ile 25 Kasım kapsamında taleplerini kamuoyuyla paylaştı. “Ahlak, Güvenlik, Aile; Çıkış → Feminist Mücadele” başlıklı açıklamada, kadınların aile, ahlak ve güvenlik politikaları adı altında şiddet, eşitsizlik ve yoksullukla kuşatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hayatlarımız değerli! Oysa bugün, aile, ahlak diyerek kadınlar katlediliyor, güvenlik diyerek erkek devlet şiddetiyle hayatlarımız kuşatılıyor, yoksulluğun, kölelik düzeninin bağları sarmış dört yanımızı” denildi. Kadın Savunması, bu kuşatmayı kırmanın yolunun örgütlü feminist mücadeleden geçtiğini vurgulayarak kadınları mücadeleye katılmaya çağırdı.

İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin

Kadın Savunması, erkek-devlet şiddetinin ve cezasızlık politikalarının sona ermesini, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesini ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmasını istedi.

Kadınları aile içinde şiddete, ekonomik bağımlılığa ve güvencesizliğe mahkûm eden politikaların devlet kurumları ve yasalar aracılığıyla yeniden üretildiğini belirten açıklamada, koruma kararlarının uygulanmaması ve kadın cinayetlerinde faillere verilen haksız indirimlere dikkat çekildi.

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını isteyen Kadın Savunması; Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rojvelat Kızmaz, Hande Kader, Yeliz Ada ve Nefes'in ölümlerinin aydınlatılması için mücadele çağrısı yaptı. Açıklamada, trans kadınlara yönelik erkek şiddetinin intihar ya da şüpheli ölüm denilerek geçiştirilmesine de tepki gösterildi.

“Ailem Güvende” operasyonlarında tutuklananlar serbest bırakılsın

Açıklamada LGBTİ+’lara ve seks işçilerine yönelik baskılar da gündeme getirildi. “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında derneklerin basıldığı, hak savunucuları ve aktivistlerin gözaltına alındığı, müstehcenlik ve fuhuş suçlamalarıyla tutuklamalar yapıldığı belirtildi.

Kadın Savunması, LGBTİ+ kimliklerinin ve örgütlenmelerinin suç konusu olmaktan çıkarılmasını, derneklere yönelik baskıların ve erişim engellerinin sona ermesini istedi. “Ailem Güvende” operasyonlarında tutuklanan herkesin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, seks işçilerinin çalışma ve barınma haklarının güvence altına alınması da talep edildi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı iptal edilsin

Kadın Savunması, Aile ve Nüfus 10 Yılı programının iptal edilmesini istedi. Programın kadınların bedenleri, doğurganlıkları, emekleri ve yaşam tercihleri üzerindeki devlet denetimini artırdığını belirten açıklamada, kadınlara annelik ve bakım rollerinin dayatıldığı, LGBTİ+’ların ise hedef gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapatılması, Kadın Bakanlığı kurulması, ücretsiz ve nitelikli kreşlerin, kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin ve sığınakların yaygınlaştırılması istendi. Transların beden uyum süreçlerine erişiminin güvence altına alınması da talepler arasında yer aldı.

Savaş politikalarına değil halkların yaşamına bütçe

Güvenlikçi politikaların sona ermesini ve Kürt sorununun demokratik çözümü için somut adımlar atılmasını isteyen Kadın Savunması, savaş ve silahlanmaya ayrılan kaynakların halkların yaşamı için kullanılmasını talep etti.

Açıklamada, Filistin’de süren saldırılara, Türkiye’nin İsrail’le ticaret ve işbirliğine ve Orta Doğu’daki emperyalist politikalara dikkat çekildi. Kürt illerindeki özel savaş politikalarının genç kadınları taciz, tecavüz ve ölümle karşı karşıya bıraktığı belirtilerek Dersim, Van, Batman ve Diyarbakır’da genç kadınların yaşamlarını hedef alan suç ağlarının açığa çıkarılması istendi.

Kayyımlara, sansüre ve tutuklamalara son

Kayyım uygulamalarının sona ermesini isteyen Kadın Savunması, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini talep etti. Siyasi gerekçelerle tutuklanan siyasetçilerin, gazetecilerin ve hak savunucularının serbest bırakılması, basına yönelik sansür ve erişim engellerinin kaldırılması çağrısı yaptı.

Kadın emeğinin sömürülmesine karşı da taleplerini sıralayan Kadın Savunması; eşdeğer işe eşit ücret, güvenceli çalışma, ücretsiz kamusal kreşler ve yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını istedi. Açıklamada, ev içi emek ve bakım sorumluluğunun erkeklerle paylaşılması, nafaka hakkına yönelik saldırıların sona ermesi gerektiği vurgulandı.

MESEM’ler kapatılsın, çocuk işçiliğine son verilsin

Kadın Savunması, MESEM’lerin kapatılmasını, çocuk işçiliğinin sona ermesini ve iş cinayetlerinde sorumluluğu bulunan patronlar ile kamu görevlilerinin yargılanmasını istedi.

Çocukların eğitim, oyun ve özgürce gelişme haklarının ellerinden alındığı belirtilen açıklamada, çocuk istismarına ve ihmale karşı etkili koruma mekanizmalarının oluşturulması, istismar faillerinin cezasız bırakılmaması talep edildi.

Açıklamada ayrıca herkes için güvenli ve erişilebilir barınma hakkı, göçmen kadınlara yönelik ayrımcılık ve emek sömürüsünün sona ermesi, hasta tutsak kadınların serbest bırakılması ve cezaevlerindeki hak ihlallerinin son bulması istendi.

Hayvanların yaşam hakkının güvence altına alınmasını ve kamu kaynaklarının yağmalanmasına son verilmesini de talepleri arasında sıralayan Kadın Savunması, sokak hayvanlarına yönelik katliam yasasının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Açıklama, 25 Kasım için şu çağrıyla sona erdi:

“Gel, kazanımlarımızla, haklarımızla, eşit ve özgür bir hayat için birlikte mücadele edelim. Biz yan yana, omuz omuza, örgütlü olduğumuzda aşamayacağımız engel yok. Gel, örgütlenelim, sesimiz yankılansın!”