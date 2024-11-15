Kadın Savunma Ağı'ndan erkek şiddetine karşı video: Görüyorum, yanındayım

Kadın Savunma Ağı, erkek şiddeti düzenine karşı kadın dayanışmasını güçlendirmek için başlattığı “Görüyorum, Yanındayım” kampanyasıyla sesini duyuruyor. Kampanya, erkek şiddetine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve devletin yetersiz politikalarına karşı bir isyan, direniş ve dayanışma çağrısı yapıyor.

Kadınlar, her gün fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetle mücadele etmek zorunda kalıyor. Kadın Savunma Ağı, bu duruma tepki olarak “Görüyorum, Yanındayım” diyerek, toplu taşımada ve sokaklarda gerçekleştirdiği eylemlerle kadınları dayanışmaya davet ediyor.

Kadın Savunma Ağı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde sokaklarda olacak. Örgüt, tüm kadınları evde, işte ve sokakta yaşanan şiddete karşı harekete geçmeye çağırıyor. Kampanyanın temel mesajı, erkek şiddeti düzenine karşı kadın dayanışmasını büyütmek ve bu mücadeleyi yaşamın her alanına taşımak.

Kampanya kapsamında şu sorular gündeme taşınıyor:

Kaçımız uzaklaştırma kararı almak için adliye koridorlarında saatlerce bekledi?

Kaçımız taciz ve şiddet karşısında susturuldu, korkutuldu ya da öldürüldü?

Kaçımız adaletin sağlanmadığı bir düzende hayatını kaybetti?

Kadın Dayanışmasını Güçlendirmek İçin Ne Yapabiliriz?

Kadın Savunma Ağı, “Görüyorum, Yanındayım” kampanyasına katılmanın çeşitli yollarını sunuyor:

Eylemlere Katılmak: 25 Kasım başta olmak üzere her gün sokaklarda kadın haklarını savunmak. Örgütlenmek: Yerel savunma ağları oluşturarak dayanışmayı güçlendirmek. Erkek Şiddetini İfşa Etmek: Failleri teşhir ederek, erkek egemen düzenin karşısında durmak. Kendi Sesini Duyurmak: İster mektupla, ister dansla, ister resim ya da müzikle, kadın kadına dayanışmayı güçlendirmek.

Kadın Savunma Ağı, “Birlikte güçlüyüz. Sesimiz, sözümüz, direnişimiz Erkek Şiddeti Düzenine Karşı Kadın Dayanışmasında!” diyerek tüm kadınları mücadeleye katılmaya davet ediyor.

Kampanya İletişim Bilgileri

Kampanyaya destek olmak için:

Sosyal medyada #GörüyorumYanındayım ve #Yanındayım etiketlerini kullanarak paylaşım yapabilirsiniz.

[email protected] adresine hikayelerinizi, deneyimlerinizi ve destek mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Kadın Savunma Ağı’nın sosyal medya hesaplarına ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için:

Kadın Savunma Ağı, kadınların birbirine omuz olduğu, dayanışmanın ve mücadelenin güçlendiği bir dünyayı savunuyor. Tüm kadınları birlikte “Görüyorum, Yanındayım” demeye davet ediyor.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

CHP’den erkek şiddetine karşı kanun teklifi: Şiddet döngüsü kırılsın

(EMK)