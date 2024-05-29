Kadın örgütlerinden Okan Buruk’a cinsiyetçi dil tepkisi: Özür dile

Eşitlik İçin Kadın Girişimi (EŞİK) ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya’da yapılan kutlamalar sırasında çalınan Sezen Aksu’nun "Şinanay" şarkısına, küfürlü ve cinsiyetçi söylemlerle eşlik etmesine tepki gösterdi.

“Cinsiyetçi dile karşı somut politikalar uygulansın”

EŞİK’in paylaşımı şöyle:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını kirleterek, tecavüz kültürünü yüceltmiş kadınların onuruna, bedenine ve tüm annelere sözlü #tecavüz etmiş ve küfürlü saldırıda bulunmuştur.

Her gün kadınların öldürüldüğü, tecavüze uğradığı bu topraklarda bu eril ve saldırgan dilin bir an önce terk edilmesini talep ediyoruz.

Bu tecavüz dili tüm kadınlara ağır şiddet olarak dönüyor ve hayatlarına kastediyor.

Her fırsatta annelik kutsaldır diyen, kadınların meşru taleplerini annelik propagandaları ile bastırmak isteyenler, gerçekte birbirlerinin annelerine tecavüz fırsatı kolluyor, her bahaneyle sözlü tecavüz ediyor ve utanmadan birbirlerini alkışlıyorlar.

Kadınların bedeni, onuru ve kimliğine ağır hakaret içeren bu sözleri sebebiyle Galatasaray Spor Klubü Teknik Direktörü Okan Buruk'u derhal, tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz.

GalatasarayFutbolKulübü ve tüm spor camiasını bu yaklaşımı kınamaya ve spor dünyasındaki cinsiyetçi dile karşı net bir tavır alıp, somut politikalar uygulamaya çağırıyoruz.

"Futbolun tecavüz kültürüne alet edilmesine izin vermiyoruz!"

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin paylaşımı da şöyle:

Futbolun Tecavüz Kültürüne Alet Edilmesine İzin Vermiyoruz!

#Galatasaray Teknik Direktörü #OkanBuruk'un, #SezenAksu'nun #Şinanay şarkısını değiştirerek kadınlara yönelik tecavüz tehdidinde bulunması kabul edilemez. Tecavüz kültürü; tecavüz ve cinsel şiddetin ataerkil normlar ve yanlış inanışlarla normalleştirildiği bir kültürdür. Buruk'un ifadeleri bu tehlikeli kültürü beslemektedir.

Futbol, birleştirici ve eğlenceli bir spor olarak kalmalı, cinsiyetçi dil, şiddet ve tehditlere alet edilmemelidir. Türkiye’de kadınların ve LGBTİ+'ların her gün cinsel/cinselleştirilmiş şiddete maruz bırakıldığı bu ortamda, bileşeni olduğumuz @esik_platform'nun Buruk'un özür dilemesi talebini destekliyoruz!

Futbol maçlarında, desteklenen takımın başarısının şiddet eylemleriyle ispatlanmasına ve bu şekilde kadınların aşağılanmasına dur diyoruz. Tecavüz kültürünün futbolla yayılmasına asla izin vermeyeceğiz!