Kadın örgütlerinden kayyım tepkisi: İrademize sahip çıkıyoruz

Kadın Koalisyonu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu, DEM Parti’li Mardin, Halfeti, Batman ve CHP’li Esenyurt belediyelerine kayyım atanmasını sert bir dille eleştirerek, halkın iradesinin yok sayıldığını söyledi.

"İrademize Sahip Çıkıyoruz!" başlığı altında yayımlanan açıklamalarda, kadın örgütleri olarak kayyımları tanımadıklarını ve bu tür müdahalelerin demokratik hakların gasp edilmesi anlamına geldiğini belirttiler.

"Eşit yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Açıklamada, seçme ve seçilme hakkının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, kayyımlar aracılığıyla bu hakkın ortadan kaldırılmasına tepki gösterildi. “Seçmen iradesini gasp eden, anayasayı yok sayan bu dayatmalara karşı herkesin kendi hayatı üzerindeki söz söyleme hakkını savunmaya devam edeceğiz” denildi. İktidarın kapalı kapılar ardında yürüttüğü pazarlıklar ve zorbalıklarla demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalıştığına vurgu yapılarak, kadın örgütlerinin toplumsal barışı ve eşit yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceği ifade edildi.

Kadın Koalisyonu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu, tüm muhalefet partilerini ve bağımsız milletvekillerini bu antidemokratik uygulamalara karşı birleşmeye ve Meclis’te kayyım atamaları, soyadı dayatması ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan "etki ajanlığı" gibi yasa tekliflerinin oylamalarına katılmamaya davet etti. “Kendileri çalıp kendileri oynasınlar!” diyen kadın örgütleri, tarih boyunca hiçbir totaliter yönetimin ayakta kalmadığını, kadınların eşitlik mücadelesinin ise asla durmadığını hatırlattı.

Açıklama, “Hayatlarımızdan, haklarımızdan ve hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kayyıma geçit yok!” sözleriyle sona erdi.

İSTANBUL'DA DAYANIŞMA EYLEMLERİ Kadınlar ve LGBTİ+'lar Kürt belediyelere kayyım atamalarını protesto etti

(EMK)