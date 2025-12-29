Kadın örgütlerinden Ankara’da miting çağrısı

Kadın Mitingi Bileşenleri, kadın hakları, yaşam tarzı ve demokratik kazanımlara yönelik politikaları protesto etmek amacıyla 10 Ocak 2026’da Ankara’da miting düzenleyeceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, siyasi iktidarın kadınların yaşam hakkını, eşitlik mücadelesiyle elde edilen kazanımlarını ve anayasal güvenceleri hedef aldığı belirtilerek, “Anayasa uygulanmıyor, anayasal ve uluslararası mahkeme kararları tanınmıyor” denildi.

Kadın Mitingi Bileşenleri, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çekilme kararının ardından kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığını, 6284 Sayılı Yasa’nın ise etkin biçimde uygulanmadığını vurguladı.

Açıklamada, iktidarın sosyo-ekonomik politikalarının kadınları kamusal yaşamdan uzaklaştırdığı, bakım yükünü artırdığı ve kadın yoksulluğunu derinleştirdiği ifade edildi. Kadınların, çocukların ve gençlerin kendilerini güvende hissetmediği belirtilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbeleriyle laiklik ilkesinin hedef alındığı ve kadınların yaşam tarzlarına müdahale edildiği savunuldu.

Bölgesel savaş politikalarına da dikkat çekilen açıklamada, savaşın bedelini en ağır biçimde kadınlar ve çocukların ödediği, bütçenin eğitime, sağlığa ve kamusal hizmetlere ayrılması gereken payının silahlanmaya yönlendirildiği kaydedildi. Bu durumun yoksulluğu derinleştirdiği, şiddet ve ayrımcılığı artırdığı ifade edildi.

"Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Kadın Mitingi Bileşenleri, iktidarın 2026 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte kadınların aile içine hapsedilmek istendiğini, LGBTIQ+'ları hedef haline getirildiğini ve insan haklarına aykırı yargı düzenlemelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, bu düzenlemelerin “nefretin yasallaştırılması” anlamına geldiği vurgulandı.

Kadın örgütleri, kazanılmış hakların mücadeleyle elde edildiğini hatırlatarak, bu haklara ve tercih edilen yaşam biçimine sahip çıkmaya devam edeceklerini duyurdu.

Kadın Mitingi Bileşenleri, “Buradayız, boyun eğmeyeceğiz” mesajıyla tüm kadınları 10 Ocak 2026’da Ankara’da yapılacak Kadın Mitingi’ne dayanışma içinde katılmaya çağırdı.

