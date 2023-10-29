Kadın örgütleri: Laikliğe sahip çıkacağız

Kadın örgütleri, laikliğin garantisi ve kadın hakları için önemli bir adım olarak gördükleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklama yayınladı.

"Vazgeçmeyeceğiz"

“Cumhuriyet, Bizimdir!” Başlıklı açıklamada Kadın Koalisyonu şöyle seslendi:

“Cumhuriyetin 100. yılında isterdik ki bu yüz yılın bir muhasebesini yapalım, Cumhuriyet idealinin temel bileşeni olan eşitliğin kadınlar için ne kadar gerçekleşebildiğini, eşitsizlik düğümlerini konuşalım.”

“Ama şimdi, toplum toplum olma vasfını yitirip çıkar çevrelerinin, cemaatlerin, tarikatlerin, suç şebekelerinin ve mazlumların bir toplamı haline dönüşmekteyken, konuşmaya başka bir yerden devam etmek zorundayız.”

“Biz Cumhuriyetin kadın yurttaşları, sadece haklarımıza ve eşitliğimize değil, yurttaşlık fikrinin kendisine de sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki, Cumhuriyet, zalimlerle mazlumlardan değil, yurttaşlardan oluşan bir toplumun adıdır. Eşitlik de adalet de özgürlük de ancak bu temelde kurulabilir.”

“Cumhuriyet, bize haddimizi bildirmek için yanıp tutuşan bu adamların değil, bizimdir!”

"Biz Cumhuriyetin kadın yurttaşları, sadece haklarımıza ve eşitliğimize değil, yurttaşlık fikrinin kendisine de sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki, Cumhuriyet, zalimlerle mazlumlardan değil, yurttaşlardan oluşan bir toplumun adıdır. Eşitlik de adalet de özgürlük de ancak bu temelde… pic.twitter.com/6Z2QuodwP4 — Kadın Koalisyonu (@kadinkoalisyonu) October 29, 2023

EŞİK: 100 yıl öncesine dönmeyeceğiz

Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK’ten kadınlar da şöyle seslendi:

“100 yıl öncesine geri dönmeyeceğiz . İktidar, ülkenin başta hukuk kurumları olmak üzere tüm kurumlarının içini boşaltıyor veya arzu ettikleri din devletini gerçekleştirmek üzere işlevlendiriyor."

"Sosyal hukuk devleti tahrip edilerek, sadaka kültürü yerleştiriliyor. Toplumun çıkarlarını gözetmesi gereken tüm kamusal hizmetler birer kâr aracına dönüştürülüyor."

"Ülkenin tüm kaynakları ormanından madenine, limanından yaylasına tüm varlıkları çarçur ediliyor ve bir zümrenin zenginleşmesi ve iktidarını koruması için kullanılıyor.”

“Binlerce yıldır hüküm süren erkek egemenliği dünyaya savaş, zulüm, doğa ve emek sömürüsünden başka bir şey getirmedi. İnsan ürünü kaynakların eşit ve adil paylaşıldığı; hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsiyeti ve başka herhangi bir nedenle ayrımcılık ve zulme maruz bırakılmadığı; aç ve açıkta olmadığı bir dünya için, doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını tanıyan bir hayatın mimarı olmak istiyoruz. Her alanda eşit temsil hakkımızdan vazgeçmiyoruz.”

“Hayatı her gün yeniden yeniden var etmemizden gelen gücümüzün farkındayız. Evde, işte, sokakta, yurtta ve dünyada eşit, özgür, şiddetsiz bir hayatı ve barışı biz kadınlar inşa edeceğiz. Bize biçilen hayatı değil, kendi istediğimiz hayatı yaşama kararlılığımızı yok etmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek."

"Dayanışmaya, hem kendimizin hem de çocuklarımızın geleceğine, gücünü halktan alan laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“Cumhuriyet, birey ve toplum olarak kendi kaderini kendi ellerine almak, kula kulluk etmemek demektir. Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, adalet demektir. Bunlar için yola çıkmak, bu hedeflere doğru yürümek demektir. Özgürlük yolundan dönmeyeceğiz!”

“Yaşasın tarih boyunca egemenliğin bir kişiye, aileye, zümreye, cinsiyete veya belli bir sınıfa ait olmaksızın, kayıtsız şartsız halkların olması için yılmadan mücadele edenler ve Cumhuriyete sahip çıkanlar!”

"Yaşasın laik Cumhuriyet, yaşasın eşitlik ve özgürlükten 100 yıl önce ve bugün vazgeçmeyenler!"

PROF. DR. FATMAGÜL BERKTAY ANLATIYOR "Biraderlik Sözleşmesi'ni kadın ve erkeğin birlikte mücadelesi değiştirebilir"

(EMK)