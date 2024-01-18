Kadın muhtarlar için eğitim bugün sona eriyor

Türkiye genelinde 7 bölgede, 7 şehirde yürütülen bu projede; Marmara’da İstanbul, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Doğu Anadolu’da Van, Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Karadeniz’de Amasya, İç Anadolu’da Kayseri illeri yer aldı.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın yürütücülüğünü yaptığı “Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün!” başlıklı proje, İstanbul’da TÜMFED (Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu), İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İstanbul Gedik Üniversitesi paydaşlığında gerçekleşiyor.

İstanbul genelindeki 962 mahallenin 145’inde kadın muhtar görev yapıyor. İstanbul’un kadın muhtar oranı sadece yüzde 15.

Bağcılar, Bayrampaşa, Çatalca, Esenler, Sultangazi ve Tuzla’da sadece birer kadın muhtar var. Adalar, Arnavutköy, Bahçelievler, Kağıthane ve Sultanbeyli’nde ise bir tane bile kadın muhtar bulunmuyor.

Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesini temel bir hak olarak gören, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin inşası için gereklilik olduğunu vurgulayan bu proje ile 2024 yerel seçimleri öncesi hem mevcut kadın muhtarların güçlenmesi hem de kadın muhtar sayısının artması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 7 bölgede, 7 şehirde yürütülen bu projede; Marmara’da İstanbul, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Doğu Anadolu’da Van, Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Karadeniz’de Amasya, İç Anadolu’da Kayseri illeri yer aldı.

Proje kapsamında, kadın muhtarlara ve muhtar adaylarına yönelik eğitimler ve bir dizi çalışmalar ile kadınların nasıl aday olabilecekleri, seçime nasıl hazırlanabilecekleri, seçim stratejileri, iletişim teknikleri ve cinsiyet eşitliği gibi çok sayıda konuda kapasite güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

(EMK)