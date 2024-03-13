Kadın Muhabirler Ağı'nın emekçileri: Yazarak var olmayı öğrendik

Uçan Süpürge Vakfı 22 yıl önce, “Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, planlamamış bile olsa, tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur” sözünden ilhamla Yerel Kadın Muhabirler Ağı’nı başlattı.

Proje 2023 yılında tekrar hayata geçti ve Türkiye’nin farklı kentlerinden kadın muhabir adayları hak odaklı habercilik eğitimleri aldı ve 50’ye yakın habere imza attı. O kadınların birkaçına kulak verdik ve kadın odaklı haber yazma deneyimlerinin onlara ne kattığını ve sonrası için ne planladıklarını sorduk.

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Derya Böğrü, Emel Uzman, Emine Gündüz, Gülbin Çakmak, Su Sesim Şahin, Nejla Kırbaş, yanıtladı.

Kadın Odaklı Haberciliği öğrenen, birlikte üreten ve güçlenen kadınlar

Emine Gündüz

Yerel Kadın Muhabir Ağı’na dahil olmak kadınlara hem kişisel hem profesyonel gelişimlerinde çok şey katmış: toplumsal cinsiyet odaklı habercilik yapmayı, eril söylemleri ayıklamayı, dil kullanımını, “kadın ruhu ile üretmeyi” ve dahası…

Nejla Kırbaş için Ağ’da yer almanın ona kattığı en önemli şey, Türkiye'nin her ilinden kadınlar ile buluşmayı sağlaması ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın dili ile haber yaparak, “kadın haberciliği ve pratiğini yapmaya olanak kılması”.

“Her şeyden önce kadın mücadelesini, gücünü ve kadın ruhu ile üretmeyi. Kadınların birliğini hissettim. Gurur duydum, kadınlar ile birlikte her konuda yazarak ‘Biz kadınlar varız!’ı hissettim.”

Ağ'a katılmakla yeni dostluklar kazanıp pek çok konuda yalnız olmadığımı fark ettiğini söyleyen Emel Uzman, “Bilgi sahibi oldum büyük ölçüde, gelen haberlerle bir Türkiye haritası çıktı. Farklı bölge, dil ve inançların ötesinde kadın olduğumu hissettim” diyor.

Kadın hakları odaklı bakış açısı geliştirmeyi ve eril söylemleri ayıklamayı ve en önemlisi karşılık vermeyi öğrendiğini söyleyen Derya Böğrü, “Bilgi güçtür diye düşünürüm hep, insanın duruşunu sağlamlaştırır. Bu proje benim duruşumu sağlamlaştırdı” diyor.

Su Sesim Şahin

“Müthiş insanlar ile bir şeyler üretmenin”, hikayelerini tanımanın kendisine güç verdiğini ve yalnız hissettirmediğini söyleyen Su, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik için üretiyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu da vurguluyor.

Yerel Muhabirler Ağı'na katılmanın, görsel alanda eğitim alan bir kadın olarak kendisini en çok dil kullanımı konusunda geliştirdiğin belirten Emine Gündüz, yazılarının yayımlanmasını beklemenin heyecanını, yazıları araştırmalar yapmanın, iletişim kurmanın ve kendini sürekli bir hazırlık içinde bulmanın kattığı disipline dikkat çekiyor.

“Umarım heyecanım hiç bitmez”

Gülbin Çakmak

Aldığı eğitimler ve yazarken öğrendikleri ile başladığı yerden ileriye gittiğini söyleyen Gülbin Çakmak, uzun yazmaktan ve benzer durumdaki kişileri tek habere sığdırmaya çalışmaktan kaçınması gerektiğini öğrenmiş. “Her insanın ‘’ayrı bir hikâye olduğunu’ Evrim Kepenek’in hatırlattığını aktarıyor. “İlk haberim yayınlandığında daha da çok heyecanlanmıştım. Umarım bu heyecanım hiç bitmez.”

“Bu birlikteliğin devamını istiyorum. Birbirimizden güç alıyoruz!”

Nejla Kırbaş

Kadınların her biri muhabirliğe devam etmek istediğini söylüyor. Her biri hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine muhabirliğinin katkı sağladığını vurguluyor.

Gülbin Çakmak: “Ben yazayım ve yazdıklarım okunsun çok istemiştim. Uçan Süpürge Vakfı bana bu imkânı tanıdı ve olmaz dediğim şey oldu, haberlerim bianet’te yayınlandı. Yeni bir yerde, yer bulabilirsem elbette devam etmek istiyorum.”

Emel Uzman

Emel Uzman: “Olanağım olursa elbette yazacağım, olmazsa da yazmayı seviyorum yazıp sosyal medyada paylaşacağım. En çok bu birlikteliğin devamını istiyorum. Beraber birbirimizden güç alıyoruz.”

Su Sesim Şahin: “Elbette, devam etmeyi çok isterim. Birlikte çok güzel ve çok güçlüyüz. Umuyorum daha birçok projede, meydanlarda ve her yerde birlikte olmaya devam edeceğiz.”

Derya Böğrü

Derya Böğrü: “Kendimi buldum ben bu çalışmalarda. Öncelikle şifalandım ve şimdi kadınlara şifa dağıtmak istiyorum elimden geldiğince. Bu proje aracılığıyla çok kıymetli kadınlarla tanıştım, bağ kurdum. Benim gibi küçük bir ilçede yaşayan bir kadın için çok kıymetli bir motivasyon oldu.”

Emine Gündüz: “Projenin sonuna yaklaşmanın verdiği derin bir üzüntüyü hissettiğimi söylemeliyim. Henüz tamamlanmamış, üzerinde çalışmak istediğim haberlerim de bulunuyordu. Projede yer almanın hem kişisel hem de profesyonel gelişimime katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Projenin bir parçası olan herkese derin minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Projenin çoğu aşamasında emeği geçen Evrim Kepenek'e özellikle teşekkür ederim."

Nejla Kırbaş: “Muhabirliğe devam edebilmek için her şeyden kendini ifade edebileceğin bir platformun olması gerek. Eğer bu olmazsa bunu gerçekleştirmek zor. Yayınlanacak platform bulamazsam da yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu kadın buluşması ve ortaya çıkan üretimler için bu projede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler ederim. Bu projeye katılan bir kadın olarak önerim bu projenin devam etmesidir.”

Devam etme isteği ve kararlılığı Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesinin başarısını ve sürdürülebilir bir etki yarattığını gösteriyor.

Projenin sürmesi ve Türkiye’nin her kentinden toplumsal cinsiyet odaklı haber yapan muhabirlerin sayısının artması hepimizin temennisi...

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(DK/EMK)