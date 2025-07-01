"Kadın mücadelesi sınıf mücadelesinin ayrılmaz parçasıdır"

Emek Partisi 3. Kadın Konferansı 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlendi. Konferansın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konferansta, kadınların karşı karşıya kaldığı sömürü, yoksulluk, şiddet ve gerici politikalar karşısında mücadele ve örgütlenme çağrısı öne çıktı.

Konferansta yapılan değerlendirmede, küresel çapta artan savaş, ekonomik kriz ve otoriter rejimlerin kadınların haklarını hedef aldığına dikkat çekildi. Kadınların, güvencesiz ve düşük ücretli işlere itildiği, şiddetin sistematikleştiği, aile söylemleri üzerinden haklarının gasbedildiği vurgulandı.

Emek Partisi, bu süreci “kadınlara yönelen saldırıların işçi sınıfına dönük topyekûn bir saldırının parçası” olarak tanımlayarak, kadınların örgütlü mücadelesinin sınıfsal bir zemine oturtulması gerektiğini belirtti.

Konferansta Filistin, Suriye, İran ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu’daki savaş ve gerici rejimlerin kadınlar üzerindeki yıkıcı etkileri ele alındı. Emek Partisi, Türkiye’deki kadın hareketine enternasyonal dayanışma çağrısı yaptı:

“Ortadoğu’da kadınların özgürlüğü, barış ve eşitliğin güvence altına alınması, sınıf temelinde örgütlenmeyle mümkündür.”

Göçmen kadınlarla ortak mücadele vurgusu

Türkiye'de kayıt dışı ve güvencesiz koşullarda yaşayan göçmen kadınların durumuna da dikkat çekilen konferansta, Emek Partisi bu kadınların statüsüzlüğüne son verilmesi ve yerli-göçmen kadınlar arasında ortak mücadelenin örgütlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Aile Yılı”na karşı kadın birlikleri kurulacak

AKP iktidarının “Aile Yılı” ve “Aile On Yılı” uygulamaları, konferansta sermayenin kadın emeği üzerindeki yeni kuşatma planı olarak tanımlandı. Kadınların ucuz iş gücüne dönüştürülmesi, LGBTİ+ karşıtlığının siyaset malzemesi haline getirilmesi ve laiklik karşıtı politikaların kadınların kazanımlarını hedef aldığı belirtildi.

Parti, bu saldırılara karşı en geniş kadın birliklerinin kurulacağını ve laikliğin sınıfsal taleplerle birlikte savunulacağını ilan etti.

Kadın işçilerin ve genç kadınların mücadelesi öncelikli

Konferansta, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde artan kadın işçi varlığına dikkat çekilerek, kadınların sendikal örgütlenmeye yönlendirilmesi ve emek mücadelesinde öncü hale getirilmesi hedef olarak belirlendi. Genç kadınların şiddete, barınma krizine ve eğitimde eşitsizliğe karşı artan eylemleri de desteklenecek.

Emek Gençliği’nin, genç kadınların örgütlenmesini kalıcı ve politik hale getirmek üzere çalışmalarını derinleştireceği belirtildi.

Kürt Kadınların Mücadelesi Yükseltilecek

PKK’nin silah bırakma süreciyle birlikte bölgede gelişebilecek yeni koşullara değinen konferans, Kürt emekçi kadınların artan sömürüye karşı mücadelesinin büyütülmesinin, Kürt sorununun barışçıl çözümünde kadınların özgün taleplerinin sahiplenilmesinin önemini vurguladı.

Konferans kararlarında, tekelci sermayenin gerici ideolojik saldırılarına karşı kadınların sınıf perspektifiyle örgütlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bireyci, parçalı ve sistem içi eğilimlerin kadın hareketini zayıflattığı ifade edilerek bilimsel sosyalist yaklaşımın savunulması gerektiği belirtildi.

“Kadınların mücadelesi sınıfsal bir temele oturmadıkça, kalıcı kazanımlar elde edilemez. Kapitalist düzen, kadınları baskı altında tutarak iktidarını sürdürüyor.”

Konferansın sonunda Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu açıklamasında son olarak şu bilgiler ye aldı:

“Burjuvazinin kadınları hedef tahtasına oturtan barbar egemenliği dünyaya çökmeye çalışıyor. Ancak bu koşullar aynı zamanda emekçi kadınların mücadeleye en açık olduğu dönemlerdir. Kadınlar, şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünyada, eşit ve özgür yurttaşlar olarak yerini alacaktır.”

(EMK)