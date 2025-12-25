ENGLISH KURDÎ
KADIN
25 Aralık 2025 08:23
 25 Aralık 2025 08:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadın Mitingi 10 Ocak’ta Ankara’da

“Yaşam hakkımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, eşit, özgür ve adil bir ülkede yaşamak ve tüm farklılıklarımızla bir arada var olabilmek için bir kez daha, bu kez daha güçlü bir sesle hep birlikte haykıralım."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kadın Mitingi 10 Ocak’ta Ankara’da
Fotoğraf: KESK'in X hesabı

Kadın Mitingi Bileşenleri, 10 Ocak’ta saat 12.00’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda kadın mitingi düzenleyecek.

Kadınlar, mitinge yaptıkları çağrıda şöyle dedi:

“Yaşam hakkımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, eşit, özgür ve adil bir ülkede yaşamak ve tüm farklılıklarımızla bir arada var olabilmek için bir kez daha, bu kez daha güçlü bir sesle hep birlikte haykıralım."

SOL Feminist Hareket de mitinge ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadın düşmanı rejime karşı isyandayız. Birlikte kazanacağız” diyerek kadınlara ve LGBTI+’lara yönelik artan şiddete dikkat çekti.

Açıklamada, şiddet vakalarının cezasızlıkla geçiştirildiği, kadın cinayetlerinin yüzeysel soruşturmalarla örtbas edildiği, faillerin ise iyi hal indirimleriyle ödüllendirildiği vurgulandı.

Kadın Mitingi Bileşenleri’nde yer alan kurumlar ise şöyle:

2021 Tüm Emekli Sen, 29 Ekim Kadınları Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu Kadın Meclisi, Alevi Kültür Dernekleri, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi, ASMMMO Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Mobbing Komisyonu, Ayrımcılık ile Mücadele ve Eşitlik Derneği, Başkent Gönüllüleri Derneği, Dokunma Derneği, Dünya Kadın Yürüyüşü, Eşit Yaşam Derneği, Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Engelli Hakları Federasyonu, Hacı Bektaş Derneği, Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Çalışmaları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın ve Mücadele Derneği, KAOS-GL, KASAİD, (Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği), KESK Kadın Meclisi, Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadın Meclisi, Seyranbağları Semt Meclisi, Sol Feminist Hareket, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, TJA,  Türk Kadınlar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Uçan Süpürge Vakfı, Yenimahalle Kent Konseyi Kadın Meclisi.

(EMK)

