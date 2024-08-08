Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finalde yenildi

Kadın Milli Voleybol Takımı, bugün İtalya ile oynadığı yarı final maçından 3-0 mağlup ayrıldı. Takım, 6 Ağusos’taki çeyrek finalde Çin’i 3-2 yenerek yarı finale çıkmıştı.

10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak olan takım, kazanması halinde Türkiye’ye bu branşta ilk defa bir Olimpiyat madalyası getirecek.

Daniele Santarelli’nin başantrenörü olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.



(NK)