Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i 3 - 2 ile geçti ve yarı finale kaldı.

Türkiye, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.

Mücadeleye etkili başlayan Çin, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Hande Baladın, Melisa Vargas ve Eda Erdem Dündar'in sayılarıyla 3-0'lık seri yakalayan Türkiye, 4-4'de eşitliği sağladı.

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İki ülkede karşılıklı sayılar almaya devam ederken, setin başları 8-8, ortaları da 15-15 eşitlikle geçildi. Servislerdeki etkinliğiyle farkı açan Çin, farkı 4 sayıya (22-18) çıkardı. Son dakikaları çekişmeli geçen ilk seti Çin, 25-23 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, mücadelenin başlarında 3 sayılık (1-4) fark yakaladı ve Çin Başantrenörü Bin Cai'ye mola aldırdı.

Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le etkili oyununu süren ay-yıldızlılar, setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya (5-10) çıkararak Çin Başantrenörü Bin Cai'ye ikinci kez mola kararı verdirdi.

Milli takım setin sonlarına doğru farkı 7'ye (13-20) çıkarsa da arka arkaya sayılar bulan Çin, farkı bir sayıya (21-22) indirdi.

Kalan bölümde hata yapmayan milliler, ikinci seti 25-21 önde bitirerek skoru eşitledi.

Üçüncü sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Melissa Vargas'ın servis turunda aradaki farkı açan (5-9) milli takım, setin ortalarında da aradaki 5 sayılık (9-14) farkı korumasını bildi.

Sonlara doğru farkı bir sayıya (18-19) indiren Çin, 24-24'te de eşitliği sağladı. Milli takım, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla üçüncü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başlarında etkili olan Çin, 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. Setin ortalarında farkı 9 sayıya (14-5) çıkaran Çin, etkili oyununu sürdürdü. Derya Cebecioğlu, Meliha Diken ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla farkı 3'e (19-16) indirdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonlarında hata yapmayan Çin, dördüncü seti 25-21 önde tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılarak başladı. Türkiye Milli Voleybol Takımı setin ortalarına 8-7 önde girse de Çin etkili oyununu sürdürmeye devam etti.

Son ana kadar çekişmeli geçen karar setini 15-12, maçı da 3-2 kazanan milli takım, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükseldi.

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(EMK)