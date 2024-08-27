Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

Ticaret Bakanlığı, 18 Ağustos 2022'de ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Karara göre, her ilde hangi günün tatil olacağına sektör temsilcileriyle görüştükten sonra valilik karar verecekti. Pek çok kentte tatil olarak pazar günü belirlendi.

Ticaret Bakanlığı bugün yeni bir açıklama yaptı ve kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildiği belirtildi.

Buna göre işletmeler pazar günü açık olabilecek ve personelin hangi gün izin yapacağına kendileri karar verecek.

Bakanlığın ilk açıklamasında yaptırım uygulanacağı belirtilmişti. Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kalkınma Derneği (AKGU-DER) üyeleri, 6 Ağustos 2024'te Ulus Meydanı'nda toplanarak eylem yapmıştı.

(EMK)