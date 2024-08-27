ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 14:57
1 dk Okuma

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir kuaför salonunda saç kesimi anı betimleniyor. Görüntüde, bir kuaförün arka planda bulanık bir şekilde görülen bir müşterinin saçını kesmeye hazırlandığı an yakalanmış. Kuaför, bir elinde makas, diğer elinde ise bir tarak tutuyor. Müşterinin saçı, kuaförün elleriyle odak noktasında ve önde yer alıyor. Arka planda, belirsiz bir şekilde diğer müşteri veya salonun iç kısmı görünüyor. Görsel, yumuşak renk tonlarına sahip ve genellikle saç kesimi gibi bir hizmeti anlatmak için kullanılabilecek bir anı gösteriyor.
Fotoğraf: canva

Ticaret Bakanlığı, 18 Ağustos 2022'de ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Karara göre, her ilde hangi günün tatil olacağına sektör temsilcileriyle görüştükten sonra valilik karar verecekti. Pek çok kentte tatil olarak pazar günü belirlendi.

Ticaret Bakanlığı bugün yeni bir açıklama yaptı ve kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildiği belirtildi.

Buna göre işletmeler pazar günü açık olabilecek ve personelin hangi gün izin yapacağına kendileri karar verecek.

Bakanlığın ilk açıklamasında yaptırım uygulanacağı belirtilmişti. Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kalkınma Derneği (AKGU-DER) üyeleri, 6 Ağustos 2024'te Ulus Meydanı'nda toplanarak eylem yapmıştı.

(EMK)

kuaför kuaförler ticaret bakanlığı
ilgili haberler
Berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu
20 Ağustos 2022
/haber/berber-kuafor-ve-guzellik-salonlarina-haftanin-bir-gunu-kapali-olma-zorunlulugu-266077
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftanın bir günü kapalı olma zorunluluğu
20 Ağustos 2022
/haber/berber-kuafor-ve-guzellik-salonlarina-haftanin-bir-gunu-kapali-olma-zorunlulugu-266077
Sayfa Başına Git