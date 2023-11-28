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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 15:16
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 15:20
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Kadın Koalisyonu’ndan Maltepe Belediyesi’ne tam not

“2021-2022 yılları arasında Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi” başlıklı raporda Maltepe Belediyesi üç alanda örnek belediye olarak gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/kadin-koalisyonundan-maltepe-belediyesine-tam-not.jpg

Kadın Koalisyonu, “Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Raporu”nu yayınladı.

“2021-2022 yılları arasında Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi” başlıklı raporda Maltepe Belediyesi 3 alanda örnek belediye olarak gösterildi.

29 büyükşehir, il ve ilçe belediyesinin değerlendirildiği raporda Maltepe Belediyesi’nin kadınlar konusunda yaptığı çalışmalar mercek altına alındı.

Buna göre Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’ne bağlı Maltepe Tıp Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde gebelik takibi, NST (Nonstres test), smear testi (Pap testi), kriyoterapi hizmetleri ve ücretsiz olarak enjeksiyon, serum, pansuman, sonda takılması (beslenme, idrar sondası), uzun süreli yatan hastalarda yara bakımı ve kan alma hizmetleri sunması öne çıkan uygulama olarak gösterildi.

Ayrıca raporda yer alan 5 belediye ile Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Danışma Merkezleri’nin de bulunduğuna dikkat çekildi.

Sosyal Politika ve Eşitlik Birimi

Maltepe Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili değerlendirmelerinde, şöyle dedi:

Öncelikle belediyemizin kadınlar konusunda yapmış olduklarını görüp takdir eden Kadın Koalisyonu’na teşekkür ederiz. 3 alanda belediyemiz çalışmaları örnek olarak gösterildi. Bununla birlikte raporda yer almayan ancak belediye bünyesindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bağlı olan Sosyal Politika ve Eşitlik Birimi, 2023 yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı, 2023 yılı Sivil Katılım Güçlendirme Eylem Planı bulunmaktadır.”

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(EMK)

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