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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 10:15
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 10:35
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Kadın Koalisyonundan çağrı: Yerelde de eşitlik istiyoruz

“Eşit temsil ve eşit katılımın seçim programlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin somut adımlarının belediyelerinizde hayata geçmesi ve takibinin güvencesini verin!”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kadın Koalisyonundan çağrı: Yerelde de eşitlik istiyoruz

Kadın Koalisyonu,  yerel seçimler yaklaşırken yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği sağlanması yönünde çağrı yaptı.

Kadın siyasetçileri hedef alanlara: Ağzınızı toplayın!
İMZA KAMPANYASI
Kadın siyasetçileri hedef alanlara: Ağzınızı toplayın!
17 Mart 2021

 “Hakkımızı istiyoruz”

Taleplerini sıralayan Kaolisyon, şu noktalara değindi:

*Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele ediyoruz. Bu mücadele kapsamında, belediyelerin çalışmalarını kadın örgütleriyle izliyoruz.

*Gerçekleştirdiğimiz izleme çalışmaları bize gösteriyor ki; kadın örgütleri olarak sabırla, belediyelerin daha eşitlikçi politikaları hayata geçirmesi için; fon yaratımından gönüllü desteğine kadar tüm enerjimizi ortaya koyup bilgi, birikim ve ağlarımızı seferber etsek de hak ettiklerimizin çok çok gerisindeyiz.

*Üstelik, en büyük çabayı da toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi olmayan belediye yöneticilerinin bu meseleyi kavramasını sağlamak için veriyoruz. İyi bir çalışma ortaklığı yakaladığımız yöneticilerin yeniden adaylaştırılması ya da olumsuz deneyimlerle karşılaştıklarımızın adaylaştırılmaması konusunda belirleyici olabileceğimiz kanallar yok.

*Siyasi partilerin merkezi aday belirleme süreçlerini benimsemesi, kayyum uygulamaları ile merkezi yönetimin vesayetini sürekli olarak belediyeler üzerinde hissettirmesi bizi en temel demokratik işleyişlerden uzaklaştırırken iyi niyet temennilerinde bulunmak istemiyoruz. Kötünün iyisini değil hakkımız olanı istiyoruz.

*Bu sebeple tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz; biz sizlerin yapmadığı denetimi, yöneticilerini belirlediğiniz belediyelerde yaptık, sonuçlarını da sizinle paylaşıyoruz. Buyurun kendinizi buna göre değerlendirin. Eğer eşitlikten bahsetmek istiyorsanız size bir yol haritası sunuyoruz, alın bunu seçim programlarınızda kullanın…

*Eşit temsil ve eşit katılımın seçim programlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin somut adımlarının belediyelerinizde hayata geçmesi ve takibinin güvencesini verin!

*Kadınların kendi hayatlarından yola çıkarak yıllardır mücadelesini verdikleri eşit yurttaş olma talebinin somut adımlarını seçim programınızda açıklayın!

*Belediye yönetimlerinde kadınlar yok denecek kadar az. Az kadın sistematik olarak dışlanan kadın demektir. Bu aldatmacayı kabul etmeyeceğiz. Belediye başkanlıklarında, belediye meclislerinde cüzi sayıda kadın değil, tam eşitliği sağlayın!

*Belediyeler, yetki ve sorumluluk alanında yaşayan tek bir yurttaşı, toplumsal grubu dışarda ve geride bırakamaz. Herkesi içermek için herkesin sesine kulak verin; dili, dini, etnik, cinsel kimliği, yaşam biçimi, koşulları çeşitli grupların katılımını güvence altına alın!

*Kadınları ve kadınların meselelerini içermeden demokratik bir seçim sürecinden söz edilemez! Bu nedenle kadın örgütlerini muhatap alın!

*Toplumsal cinsiyet eşitliği, kararlı bir siyasi irade gerektirir; bu iradeyi gösterin!

*Kadın örgütleri olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılanların ve yapılmayanların takipçisi olacağız!

Kadın Koalisyonundan Destek Hizmetleri Rehberi
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Kadın Koalisyonundan Destek Hizmetleri Rehberi
22 Şubat 2023

(EMK)

Seçim 2024 yerel seçimlerde kadın kadın koalisyonu İlknur Üstün
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