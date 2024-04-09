Kadın Koalisyonu’ndan çağrı: Eşitlik planlarını uygulayın

Kadın Koalisyonu, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında seçimi kazanan belediye başkanlarına, “Değişimin, geleceğin, yol haritalarını birlikte hazırlayalım, birlikte uygulayalım, birlikte değerlendirelim…” çağrısı yaptı.

"Gereğini yerini getirin"

"Belediyelere Sesleniyoruz" başlıklı açıklama özetle şöyle:

31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları, günden güne merkezileşen tek adama dayanan sistemin faturasını kesti. Yerelde ortaya çıkan bu değişim talebi, kadın örgütleri tarafından sürekli olarak dile getirilen ve politikleştirilen günlük hayatın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Şimdi sıra bu talebin gereğini yerine getirerek gerçek bir değişimi örgütlemekte…

Yeni ve yeniden seçilen belediyelere sesleniyoruz; Gerçek Değişim, Yaşadığımız Kentleri, İlçeleri Birlikte Yönetmekle Gerçekleşir…

Kadın Koalisyonu olarak 20 yılı aşkın süredir belediyelerde eşitlik politikaları ve katılımcı mekanizmaları hayata geçirmek için Türkiye’nin her bir köşesinde bileşenimiz olan kadın örgütleri ile mücadele veriyor, sesimize kulak veren belediyeler ile umut veren uygulamaları hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki kadınların sahici bir şekilde var olmadıkları hiçbir yerde sahici değişimler de olmaz.

Şimdiye kadar yaptığımız izleme çalışmaları, belediyelerin başkan yardımcılıkları, encümen üyelikleri, imar ve bütçe gibi karar alma noktalarında etkili olan komisyonlarda kadın üyelerin temsilinin az olduğunu gösterdi. Öncelikle bu seçimde artan kadın belediye başkanları sayısının tüm yönetimlere yansımasını, karar alma noktalarında daha çok kadının yer almasını, meclislerde “toplumsal cinsiyet eşitlik komisyonu” kurulmasını ve belediyelerin uluslararası sözleşmelerin tarafı olduğunu ilan ederek, İstanbul sözleşmesini kendi yerellerinde yaşatmalarını talep ediyoruz.

Belediyelere sesleniyoruz; “değişimin, geleceğin, yol haritalarını birlikte hazırlayalım, birlikte uygulayalım, birlikte değerlendirelim…” Stratejik planları yerel eşitlik eylem planları ile birlikte birbiriyle uyumlu olarak hazırlayalım, her sene izleme ve değerlendirmesini kadın örgütleri ile yapalım. Gelin belediyeleri hep birlikte yönetmenin yollarını bulalım, katılımcılığın gerçek anlamda hayata geçebileceği mekanizmaları, yöntemleri birlikte kuralım!

Seçimlerden önce kötünün iyisine razı olmayacağız dedik. Bu konuda kararlıyız. Değişimden yana olan bu toplumsal iradenin alternatif bir yönetim anlayışına dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz…

Değişime Talip Olan Belediyelere Sesleniyoruz! Geleceği birlikte değiştirelim.