Kadın Koalisyonundan belediyelere stratejik plan çağrısı

Kadın Koalisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyelerin stratejik planlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı ve bu planların eşitlik ve adaletin sağlanması için hayati önem taşıdığını belirti.

Koalisyon, belediyelerin bu konuda atacakları adımların eşitlik mücadelesinde siyasi kararlılığın göstergesi olacağını vurguladı.

Kadın Koalisyonu, stratejik planların toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda, belediyelerin şiddet, ayrımcılık ve yoksulluğun önlenmesi için katılımcı ve eşitlik odaklı politikalar üretmesi gerektiğini söyledi.

Koalisyon, belediyelerin stratejik yönetim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini şöyle sıraladı:

Misyon ve Vizyon: Belediyelerin misyonlarında "toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirme" taahhüdü yer almalı ve vizyonlarında kentsel hizmetlere "toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış" erişim sağlanmalı.

Belediyelerin misyonlarında "toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirme" taahhüdü yer almalı ve vizyonlarında kentsel hizmetlere "toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan arındırılmış" erişim sağlanmalı. Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Belediyelerin stratejik planlarında "toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı hizmet sunumu" teması bulunmalı ve bu hedeflerin başarısını ölçmek için yaş, engellilik, göçmenlik ve cinsiyet dağılımına göre veri toplanmalı.

Belediyelerin stratejik planlarında "toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı hizmet sunumu" teması bulunmalı ve bu hedeflerin başarısını ölçmek için yaş, engellilik, göçmenlik ve cinsiyet dağılımına göre veri toplanmalı. Katılımcı Süreçler: Stratejik plan hazırlık ve uygulamalarında kadınların, kadın örgütlerinin de dahil olduğu katılımcı yöntemler benimsenmeli.

Stratejik plan hazırlık ve uygulamalarında kadınların, kadın örgütlerinin de dahil olduğu katılımcı yöntemler benimsenmeli. Bütçe Yönetimi: Belediye bütçe yönetim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmeli ve kriz dönemlerinde kadınlara yönelik hizmetlerin kesilmemesi sağlanmalı.

Belediye bütçe yönetim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmeli ve kriz dönemlerinde kadınlara yönelik hizmetlerin kesilmemesi sağlanmalı. LGBTİ+ Hakları: Belediyeler, hizmetlerinde ve toplumsal yaşamda LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılıktan uzak bir anlayış benimsemeli ve bu konuda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeli.

Belediyeler, hizmetlerinde ve toplumsal yaşamda LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılıktan uzak bir anlayış benimsemeli ve bu konuda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeli. İstanbul Sözleşmesi: İstanbul Sözleşmesi’nin yerelde uygulanacağı taahhüdü stratejik planlarda yer almalı.

İstanbul Sözleşmesi’nin yerelde uygulanacağı taahhüdü stratejik planlarda yer almalı. Şiddet ve Yoksulluk: Şiddet döngüsü ve kalıcı yoksulluk arasındaki ilişkiyi gören, ayrımcılıklara karşı dönüştürücü politikaları benimseyen stratejik planlar oluşturulmalı.

Kadın Koalisyonu, stratejik planlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı ve belediyelerin bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesinin önemli olduğunu belirtti.

📣 Belediyelerin Stratejik Planlarında Olmazsa Olmazlarımız! 👇🏼👇🏼

Kadın Koalisyonu olarak bu dönemde de stratejik planın bizler için anlamını, hazırlanma ve uygulanma yöntemini ve içermesi gereken temel değerleri belediyelerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bunu eşitlik için… pic.twitter.com/4fD8z7B8OR — Kadın Koalisyonu (@kadinkoalisyonu) July 25, 2024

Kadın Koalisyonundan çağrı: Yerelde de eşitlik istiyoruz

Açıklamanın bir bölümü şöyle: 2024 Yerel Seçimleri ile belirlenen yönetimler tam da şimdi yeni döneminin stratejik planlarını hazırlamaya başladılar.

Stratejik planlar, bir belediyenin yönetim sürecinde hayata geçireceklerinin ufkunu, görevlerini, hedeflerini, somut adımlarını gösterir.



Nasıl hazırlandığına bağlı olarak kimleri ya da hangi meseleleri içerip içermeyeceği, en son düşünüleceklerle ilk gözden çıkarılacakların neler olacağı, kaynakların dağılımı vs. belirlenir.

Nitekim belediyelerin 2020’de başlayan COVID-19 küresel salgınına etkili yanıt verebilmelerinin küresel salgın öncesinde eşitlikçi politika ve uygulamalara sahip olup olmadığına, kurum içi işleyişte ve belediye sınırları içerisinde yaşayan yurttaşlarla ve diğer canlılarla yaklaşımda eşitlikçi bir anlayışın geliştirilip geliştirilmediğine bağlı olarak değiştiğini de somut olarak gördük. Örneğin kadınlara yönelik şiddetle mücadele için tutum almamış, mekanizmalarını kurmamış belediyelerin kriz koşullarında artan şiddeti engelleyecek bir müdahalesini görmek de pek mümkün olmadı.



Kadın koalisyonu olarak bu dönemde de stratejik planın bizler için anlamını, hazırlanma ve uygulanma yöntemini ve içermesi gereken temel değerleri belediyelerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.



Bunu eşitlik için mücadelenin gereği, buna verilecek olumlu yanıtı eşitlik yolunda önemli bir siyasi kararlılık olarak görüyoruz.

(EMK)