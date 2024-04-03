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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 13:26
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Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız

“Biz kadınlar, irademize sahip çıkmanın, bu uğurda mücadelenin ne demek olduğunu da iyi biliriz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız

Kadın Koalisyonu, 31 Mart yerel seçiminde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığını Abdullah Zeydan’ın kazandığı Van’da mazbatanın ikinci sırada seçilen AKP adayı Abdulahat Arvas’a adaya verilmesine tepki gösterdi.

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Açıklamada şöyle denildi:

“Kadın Koalisyonu, Van halkının yanındadır!

“Biz kadınlar, iradenin yok sayılmasının ne demek olduğunu iyi biliriz. Yerel seçimde Van’daki yurttaşların yarısından çoğu, Abdullah Zeydan’ın Belediye Başkanı olması yönünde oy verdi, iradesini böyle gösterdi. Zeydan’ın mazbatasının verilmemesi, bu iradenin hiçe sayılmasıdır.”

“İktidar partisi, Van halkının temel yurttaşlık hakkı olan seçme hakkını gasp etme girişiminde bulunmuştur. Bu girişim, önümüzdeki günlerde, uğradıkları seçim yenilgisinin acısını nasıl çıkaracaklarına dair bize çok şey söylüyor.

“Biz kadınlar, irademize sahip çıkmanın, bu uğurda mücadelenin ne demek olduğunu da iyi biliriz. Van halkının yanındayız.”

(EMK)

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