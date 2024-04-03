Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız

Kadın Koalisyonu, 31 Mart yerel seçiminde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığını Abdullah Zeydan’ın kazandığı Van’da mazbatanın ikinci sırada seçilen AKP adayı Abdulahat Arvas’a adaya verilmesine tepki gösterdi.

İHD ve TİHV: Van halkının iradesine saygı duyun

DEM PARTİ, CHP, TİP, EMEP, SYKP, EHP VAN'DA Bakırhan'dan Arvas'a: Van'da başın dik gezmek istiyorsan, o mazbatayı alma

Açıklamada şöyle denildi:

“Kadın Koalisyonu, Van halkının yanındadır!

“Biz kadınlar, iradenin yok sayılmasının ne demek olduğunu iyi biliriz. Yerel seçimde Van’daki yurttaşların yarısından çoğu, Abdullah Zeydan’ın Belediye Başkanı olması yönünde oy verdi, iradesini böyle gösterdi. Zeydan’ın mazbatasının verilmemesi, bu iradenin hiçe sayılmasıdır.”

“İktidar partisi, Van halkının temel yurttaşlık hakkı olan seçme hakkını gasp etme girişiminde bulunmuştur. Bu girişim, önümüzdeki günlerde, uğradıkları seçim yenilgisinin acısını nasıl çıkaracaklarına dair bize çok şey söylüyor.

“Biz kadınlar, irademize sahip çıkmanın, bu uğurda mücadelenin ne demek olduğunu da iyi biliriz. Van halkının yanındayız.”

(EMK)