Kadın Koalisyonu: Kreş haktır

Kadın Koalisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, belediyelerin kreş açmasını engellemek üzere harekete geçtiğini belirterek, kadınların ve çocukların haklarını hedef alan yeni politik uygulamalara tepki gösterdi.

Açıklamada, bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanırken, belediyelerin kreş açmasının engellenmesine yönelik girişimler eleştirildi.

Kadın Koalisyonu, çocuk bakım yükünün yalnızca kadınların sorumluluğu gibi gösterilmesinin toplumsal eşitsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye genelinde yalnızca 86 adet kreşe sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, belediyelerin kreş açmasını engellemek üzere harekete geçtiği ifade edilerek şu eleştirilere yer verildi:

Kadınların bakım yükünü hafifletecek politikalar geliştirilmesi gerekirken, var olan çözümler engelleniyor.

Kreş hizmetlerinin yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakılması, yerel yönetimlerin kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerini baltalıyor.

"Kadınların ellerindeki imkânlar ellerinden alınıyor"

Yerel yönetim seçimlerinde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetleri odağına alan belediyelerin başarısına dikkat çekilen açıklamada, bu başarıların iktidar tarafından paylaşılmak istenmediği ifade edildi. Açıklamada, kadınların eşitlik mücadelesinde geri adım atmayacağı belirtilerek, kreş hizmetlerini engellemeye çalışan zihniyetin karşısında kadınların mücadele edeceği vurgulandı.

"Kreş açmak hem merkezi hem yerel yönetimlerin görevidir"

Kadın Koalisyonu, kreşlerin çocuk haklarına ve özgürlüklere saygılı eğitim ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

Kreş, bir hak ve temel bir ihtiyaçtır.

Yerel yönetimlerin kreş açması, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir görevdir ve desteklenmelidir.

Kadınların yaşamını kolaylaştıracak çözümleri ortadan kaldırmaya çalışmak yerine yenilerini üretmek, kamu kurumlarının asli görevidir.

(EMK)