Kadın Koalisyonu, Kırmızıbiber Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'den BM'de ortak etkinlik

Kadın Koalisyonu Türkiye, Kırmızıbiber Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) Mart ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde düzenlenecek olan 68. oturumu kapsamında ''Bir Süreklilik Olarak Kriz: Afetlerin Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri, Sorunlar ve 6 Şubat Depremi ve Çözümleri'' başlığında bir ortak paralel etkinlik düzenleyecek.

Bu yılki oturumun ana teması, 'Yoksulluğun ele alınması, kurumların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle finansman sağlanması yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının ve kadınların ve kızların güçlendirilmesinin hızlandırılmasını' içeriyor.

Dünya genelinden yaklaşık 5000 kadın, LGBTİQ+ ve sivil toplum örgütünün katılacağı KSK'nin 68. oturumunda resmi toplantıların yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu etkinliği de yapılacak.

Konuya dair gönderilen basın açıklamasında, “Etkinliğimiz, afetlerin kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar üzerindeki etkilerini derinlemesine ele alacak ve bu etkilerin üstesinden gelmek için kapsayıcı ve etkili çözümler geliştirme yollarını tartışacaktır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır” denildi.

Etkinlik, aşağıdaki kolaylaştırıcı ve konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

. Dr. Selma Acuner – Patiska Platformu, Türkiye

- Fatma Aytaç – Kırmızı Biber Derneği, Türkiye

- İlknur Üstün – Kadın Koalisyonu, Türkiye

- Av. Burcu Ucuran – Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye

- Dr. Michaela Maura Kocoglu – Florida International University

Etkinlik Detayları Tarih: 14 Mart 2024 Saat: 14.30 Yer: Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York

(EMK)