ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 17:10
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 17:14
2 dk Okuma

Kadın Koalisyonu: Kadın hizmetlerindeki geri adımları izleyeceğiz

Kadın Koalisyonu, “Bu ihlalleri görünür kılmaya, kadın örgütlerinin mücadelesine güç vermeye devam edeceğiz” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadın Koalisyonu: Kadın hizmetlerindeki geri adımları izleyeceğiz
Görsel: Canva

Kadın Koalisyonu, kayyım atamaları ve görevden alma uygulamalarının kadınların yıllar süren mücadelesiyle elde ettiği kazanımları hedef aldığını vurgulayarak yeni bir izleme çalışması başlattı.

Kadın Koalisyonu: Belediyeler halkındır, kadınların mücadelesi yok sayılamaz
Kadın Koalisyonu: Belediyeler halkındır, kadınların mücadelesi yok sayılamaz
23 Mayıs 2025

2024 yerel seçimlerinin ardından birçok seçilmiş belediye başkanının hukuka aykırı biçimlerde görevden alındığını ve yerlerine kayyım atandığını hatırlatan Kadın Koalisyonu, bu uygulamaların özellikle kadınlara yönelik hizmetleri tehdit ettiğini belirtti.

Koalisyon, 2024 öncesi kayyım uygulamalarının sonuçlarını hatırlatarak, “Kadın danışma merkezleri ve sığınaklar kapatıldı, LGBTİ+’lara yönelik hizmetler hedef alındı, kadın emeğine dayalı kooperatifler dağıtıldı, çamaşırhaneler kapatıldı” ifadeleriyle geçmiş deneyimlerin günümüzde de yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, bu sürecin kadınların üzerindeki bakım yükünü artırdığı, yoksulluğu derinleştirdiği ve toplumsal cinsiyet temelli kamu hizmetlerine erişimi imkânsız hale getirdiği vurgulandı. Kadın Koalisyonu, “Bu yalnızca bir koltuk değişimi değil; kadınların yerel karar alma hakkının, kamusal görünürlüğünün ve toplumsal kazanımlarının gaspıdır” dedi.

Kadınlara yönelik hak ihlalleri belgeleniyor

Koalisyon, antidemokratik yollarla ele geçirilen belediyelerle muhatap olmayacaklarını belirterek yeni bir izleme çalışması başlattıklarını duyurdu. Bu çalışma kapsamında:

*Yerel halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi,

*Kadınların karar alma süreçlerinden dışlanması,

*Kadın yoksulluğunun artışı,

*Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının tasfiyesi

sistematik biçimde kayda alınacak.

Kadın Koalisyonu, “Bu ihlalleri görünür kılmaya, kadın örgütlerinin mücadelesine güç vermeye devam edeceğiz” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın koalisyonu belediyeler yerel demorkasi yerelde kadın politikaları belediyelerde eşitlik endeksi
ilgili haberler
Kadın Koalisyonu: Belediyeler halkındır, kadınların mücadelesi yok sayılamaz
23 Mayıs 2025
/haber/kadin-koalisyonu-belediyeler-halkindir-kadinlarin-mucadelesi-yok-sayilamaz-307712
Kadın Koalisyonu: Kreş haktır
25 Kasım 2024
/haber/kadin-koalisyonu-kres-haktir-302159
Kadın Koalisyonundan belediyelere stratejik plan çağrısı
25 Temmuz 2024
/haber/kadin-koalisyonundan-belediyelere-stratejik-plan-cagrisi-297850
Kadın Koalisyonu’ndan çağrı: Eşitlik planlarını uygulayın
9 Nisan 2024
/haber/kadin-koalisyonundan-cagri-esitlik-planlarini-uygulayin-294053
Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız
3 Nisan 2024
/haber/kadin-koalisyonu-van-halkinin-yanindayiz-293824
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadın Koalisyonu: Belediyeler halkındır, kadınların mücadelesi yok sayılamaz
23 Mayıs 2025
/haber/kadin-koalisyonu-belediyeler-halkindir-kadinlarin-mucadelesi-yok-sayilamaz-307712
Kadın Koalisyonu: Kreş haktır
25 Kasım 2024
/haber/kadin-koalisyonu-kres-haktir-302159
Kadın Koalisyonundan belediyelere stratejik plan çağrısı
25 Temmuz 2024
/haber/kadin-koalisyonundan-belediyelere-stratejik-plan-cagrisi-297850
Kadın Koalisyonu’ndan çağrı: Eşitlik planlarını uygulayın
9 Nisan 2024
/haber/kadin-koalisyonundan-cagri-esitlik-planlarini-uygulayin-294053
Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız
3 Nisan 2024
/haber/kadin-koalisyonu-van-halkinin-yanindayiz-293824
Sayfa Başına Git