Kadın Koalisyonu: Kadın hizmetlerindeki geri adımları izleyeceğiz

Kadın Koalisyonu, kayyım atamaları ve görevden alma uygulamalarının kadınların yıllar süren mücadelesiyle elde ettiği kazanımları hedef aldığını vurgulayarak yeni bir izleme çalışması başlattı.

Kadın Koalisyonu: Belediyeler halkındır, kadınların mücadelesi yok sayılamaz

2024 yerel seçimlerinin ardından birçok seçilmiş belediye başkanının hukuka aykırı biçimlerde görevden alındığını ve yerlerine kayyım atandığını hatırlatan Kadın Koalisyonu, bu uygulamaların özellikle kadınlara yönelik hizmetleri tehdit ettiğini belirtti.

Koalisyon, 2024 öncesi kayyım uygulamalarının sonuçlarını hatırlatarak, “Kadın danışma merkezleri ve sığınaklar kapatıldı, LGBTİ+’lara yönelik hizmetler hedef alındı, kadın emeğine dayalı kooperatifler dağıtıldı, çamaşırhaneler kapatıldı” ifadeleriyle geçmiş deneyimlerin günümüzde de yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, bu sürecin kadınların üzerindeki bakım yükünü artırdığı, yoksulluğu derinleştirdiği ve toplumsal cinsiyet temelli kamu hizmetlerine erişimi imkânsız hale getirdiği vurgulandı. Kadın Koalisyonu, “Bu yalnızca bir koltuk değişimi değil; kadınların yerel karar alma hakkının, kamusal görünürlüğünün ve toplumsal kazanımlarının gaspıdır” dedi.

Kadınlara yönelik hak ihlalleri belgeleniyor

Koalisyon, antidemokratik yollarla ele geçirilen belediyelerle muhatap olmayacaklarını belirterek yeni bir izleme çalışması başlattıklarını duyurdu. Bu çalışma kapsamında:

*Yerel halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi,

*Kadınların karar alma süreçlerinden dışlanması,

*Kadın yoksulluğunun artışı,

*Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının tasfiyesi

sistematik biçimde kayda alınacak.

Kadın Koalisyonu, “Bu ihlalleri görünür kılmaya, kadın örgütlerinin mücadelesine güç vermeye devam edeceğiz” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

(EMK)