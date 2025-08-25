Kadın Koalisyonu, depremde yaşamını yitiren avukat Hatice Can’ı doğum gününde andı

Kadın Koalisyonu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kadın hakları savunucusu Avukat Hatice Can’ı doğum gününde andı.

Koalisyon'un açıklaması şöyle:

“Doğum gününde mücadeleni kadın dayanışmasında yaşatıyoruz. İyi ki doğdun Hatice Can. Türkiye’nin zor koşullarında, yaşamı boyunca bitmek bilmeyen enerjisi ve katkılarıyla insan hakları ve kadın hareketi O’nunla daha da güçlendi. 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz Hatice Can unutulmadı, unutulmayacak.”

Doğum gününde, mücadeleni kadın dayanışmasında yaşatıyoruz

İYİ Kİ DOĞDUN

HATİCE CAN

Türkiye’nin zor koşullarında yaşamı boyunca bitmez tükenmez enerjisi ve katkılarıyla insan hakları ve kadın hareketi O’nunla daha da güçlendi

6 Şubat depreminde yitirdiğimiz Hatice Can unutulmadı+ pic.twitter.com/cjgBqFv7YJ — Kadın Koalisyonu (@kadinkoalisyonu) August 25, 2025

Dayanışma çağrısı

Kadın Koalisyonu, bu yıl Hatice Can’ın doğum gününde anısını yaşatmak için özel bir dayanışma çağrısı da yaptı. Açıklamada, “Onu, Vakıfköy Kadın Kooperatifi’yle dayanışarak, kadınların ürettiği ürünlerden temin ederek anıyoruz” denildi.

Ürün bilgisi ve detaylara şu numaradan ulaşılabileceği belirtildi: 0534 705 83 33

Vakıfköy Kadın Kooperatifi

