HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 14:41
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 14:50
2 dk Okuma

Kadın Koalisyonu, depremde yaşamını yitiren avukat Hatice Can’ı doğum gününde andı

Kadın Koalisyonu, bu yıl Hatice Can’ın doğum gününde anısını yaşatmak için özel bir dayanışma çağrısı da yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kadın Koalisyonu, depremde yaşamını yitiren avukat Hatice Can’ı doğum gününde andı

Kadın Koalisyonu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kadın hakları savunucusu Avukat Hatice Can’ı doğum gününde andı.

Koalisyon'un açıklaması şöyle:

“Doğum gününde mücadeleni kadın dayanışmasında yaşatıyoruz. İyi ki doğdun Hatice Can. Türkiye’nin zor koşullarında, yaşamı boyunca bitmek bilmeyen enerjisi ve katkılarıyla insan hakları ve kadın hareketi O’nunla daha da güçlendi. 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz Hatice Can unutulmadı, unutulmayacak.”

Dayanışma çağrısı

Kadın Koalisyonu, bu yıl Hatice Can’ın doğum gününde anısını yaşatmak için özel bir dayanışma çağrısı da yaptı. Açıklamada, “Onu, Vakıfköy Kadın Kooperatifi’yle dayanışarak, kadınların ürettiği ürünlerden temin ederek anıyoruz” denildi.

Ürün bilgisi ve detaylara şu numaradan ulaşılabileceği belirtildi: 0534 705 83 33
Vakıfköy Kadın Kooperatifi

Avukat Hatice Can Yorumladı: 2018 Erkek Şiddeti Çetelesi Bize Ne Anlatıyor?
Avukat Hatice Can Yorumladı: 2018 Erkek Şiddeti Çetelesi Bize Ne Anlatıyor?
14 Şubat 2019
Hatice Can ve Mithat Can hayatını kaybetti
Hatice Can ve Mithat Can hayatını kaybetti
10 Şubat 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın koalisyonu hatice can 6 Şubat depremleri vakıflı köyü
